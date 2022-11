Colère face à une offre d’indemnisation de 6 000 £ pour les victimes de l’effondrement meurtrier d’un pont en Inde, alors que Modi se rend sur les lieux | Nouvelles du monde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis que des leçons seraient tirées de l’effondrement d’un pont au Gujarat qui a tué 135 personnes lors des célébrations de Diwali.

Alors qu’il se rendait mardi sur le site de la tragédie dans son pays d’origine, il a promis qu’une “enquête détaillée et approfondie” serait lancée.

La passerelle suspendue de l’époque coloniale à Morbi était bondée de touristes – dont beaucoup en ville pour célébrer les festivals de Diwali et de Chhath Puja – lorsqu’elle a cédé dimanche soir, envoyant des gens plonger de 10 mètres (33 pieds) dans l’eau.

Des familles en colère et endeuillées ont pleuré les morts alors que l’attention se tournait vers la raison pour laquelle le pont piétonnier s’était effondré dimanche soir et qui pourrait en être responsable. Le pont avait rouvert quatre jours plus tôt.

0:21

Au moment où le pont s’est effondré



Un responsable de la police a déclaré qu’environ 200 personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré. Des billets avaient apparemment été vendus à environ 400 personnes pour l’événement de célébration, mais pas nécessairement pour être sur le pont en même temps.

Dans un rapport, Monsieur Modi s’est dit “profondément attristé par la tragédie”.

Il a ajouté: “Le besoin de l’heure est de mener une enquête détaillée et approfondie qui identifiera tous les aspects relatifs à cette mésaventure.

“Les principaux enseignements de l’enquête doivent être mis en œuvre au plus tôt.”

Image:

Les sauveteurs continuent de mener des opérations de recherche car au moins une personne est toujours portée disparue



Cependant, des manifestants se sont rassemblés dans la capitale New Delhi pour demander une indemnisation aux familles des victimes. Ils veulent deux millions de roupies (21 000 £) pour les blessés et les proches des personnes tuées. Jusqu’à présent, l’État et les gouvernements centraux ont offert 600 000 roupies (6 100 £).

‘Larmes de crocodile’

Un manifestant a crié: “Le pays est en colère aujourd’hui qu’environ 150 personnes soient mortes dans le Morbi, mais ce gouvernement n’a rien fait à part verser des larmes de crocodile.”

Construit pendant la domination coloniale britannique en 1877 et présenté par le site Web du tourisme de l’État comme une “merveille artistique et technologique”, le pont – 233 mètres de long et 1,25 mètre de large – avait été fermé pendant six mois pour réparation jusqu’à la semaine dernière.

Un jour de deuil officiel a été déclaré mercredi au Gujarat.

Image:

PIC : AP



Selon des responsables, 152 personnes impliquées dans l’incident sont maintenant sorties de l’hôpital, tandis que 17 sont toujours sous traitement.

Des images de vidéosurveillance ont montré un groupe de jeunes hommes essayant de faire basculer le pont d’un côté à l’autre tandis que d’autres prenaient

les photos avant qu’elles ne tombent dans la rivière en contrebas lorsque les câbles ont cédé.

La police a arrêté neuf personnes lundi pour des allégations comprenant “un homicide coupable, ne constituant pas un meurtre”.

Parmi les personnes arrêtées figuraient des commis à la billetterie accusés d’avoir laissé trop de monde sur le pont et des entrepreneurs chargés des travaux de réparation.

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont été les derniers à présenter leurs condoléances pour la perte de vies humaines, dont beaucoup

dont étaient des enfants.