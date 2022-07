Colère face à la nomination de la nageuse trans “Femme de l’année”

Lia Thomas a été nominée pour un prestigieux prix féminin

L’Université de Pennsylvanie fait face à une vague de critiques après avoir nommé la nageuse transgenre Lia Thomas pour le titre de “Femme de l’année” de la NCAA pour 2022.

Thomas a été une figure extrêmement controversée sur la scène de la natation universitaire américaine après être devenue la première athlète transgenre à devenir championne de la division I de la NCAA plus tôt cette année lorsqu’elle a remporté le 500 mètres nage libre féminin.

Son succès au cours des derniers mois a relancé un débat sur l’équité de permettre aux athlètes transgenres de concourir aux côtés ou contre des rivales nées, et Thomas était considéré comme au cœur des plans récemment annoncés par l’instance dirigeante mondiale de la natation, la FINA, pour mettre en œuvre des restrictions. sur les athlètes trans qui participent à ce sport.

Thomas avait participé à l’équipe masculine de natation de l’Université de Pennsylvanie pendant trois ans avant de passer à la catégorie féminine.

Et au milieu du débat en cours, la nomination de Thomas au prix a été décrite comme une “claque au visage» aux athlètes collégiales nées naturellement aux États-Unis.

“C’est encore une autre gifle pour les femmes», a tweeté Riley Gaines, un nageur de l’Université du Kentucky qui a été nominé aux côtés de Thomas.

“D’abord un titre national féminin et maintenant nominée pour le prix pinacle en athlétisme collégial. La NCAA a rendu ce prix sans valeur.

“Ce prix combine la performance sportive avec les universitaires, le service et le caractère. Quel caractère Thomas a-t-il montré autre que le pur égoïsme et le droit?» a-t-elle ajouté, accusant également Thomas d’avoir le sentiment de «manque de respect» envers ses camarades athlètes.

Étant la vraie fille sur cette photo et également nominée par l’Université du Kentucky pour NCAA WOTY, c’est encore une autre gifle pour les femmes. D’abord un titre national féminin et maintenant nominée pour le prix pinacle en athlétisme collégial. La @NCAA a rendu ce prix sans valeur. https://t.co/MRCieqbltd

@RileyGaines mérite « NCAA Woman of the Year » rien que pour ses tripes ! L’Ivy League choisissant un homme comme candidat double sa campagne anti-femme. Sortez vos filles et #sendyourdaughters2SEC! @SECONDE @UKAthletics

— Marshi Smith (@SmithMarshi) 15 juillet 2022