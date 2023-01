Colère et manifestation à Memphis après la publication d’une vidéo sur les coups de la police

Des manifestants se sont rassemblés à Memphis pour demander justice après la diffusion d’une vidéo montrant l’arrestation violente de Tire Nicholas.

L’homme de 29 ans est décédé quelques jours après l’arrestation.

Cinq policiers ont été accusés de meurtre au deuxième degré.

Une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés vendredi soir à Memphis, dans le sud des Etats-Unis, pour réclamer justice après la diffusion d’une vidéo montrant des policiers arrêtant violemment Tire Nichols, un jeune Noir décédé quelques jours après l’incident.

Agitant des pancartes indiquant “Justice pour Tyr” et “Mettre fin à la terreur policière”, ils se sont dirigés vers Martyrs Park, dans le centre de Memphis.

Cinq policiers ont été inculpés de meurtre au deuxième degré après avoir battu l’homme de 29 ans, décédé dans un hôpital de Memphis le 10 janvier trois jours après avoir été arrêté pour conduite imprudente.

A 18H00 vendredi (00H00 GMT samedi), les quelques dizaines de manifestants, scandant “Pas de justice, pas de paix”, ont réussi à bloquer une route importante de la ville, provoquant des embouteillages.

La procession s’est poursuivie jusqu’à un pont traversant le fleuve Mississippi.

“A qui appartient le pont ? !” a crié un militant avec un mégaphone ; “Notre pont” fut la réponse de la foule.

LIRE | Biden “indigné” après la diffusion de vidéos “horribles” montrant des policiers de Memphis battant Tire Nichols

Monica Johnson, une organisatrice communautaire d’Atlanta, a déclaré qu’il était “malade” que tous les policiers accusés soient également noirs, une anomalie parmi les récents meurtres très médiatisés d’hommes noirs, qui impliquent souvent des officiers blancs.

“Mais cela ne me surprend pas, car nous avons vu pendant des années et des décennies que les Noirs ont – pour un chèque, pour leur profession – fait la même chose et servi le même système de suprématie blanche et de capital”, a déclaré le 24 -an a dit.

Elle a déclaré que les manifestants exigeaient “la responsabilité, la condamnation de tous les flics impliqués et l’arrêt de la police effectuant ces arrêts de la circulation où ils tuent des gens”.

“Pour moi, il n’y a pas de bon flic”, a déclaré LJ Abraham, un organisateur communautaire à Memphis.

“Et donc pour moi, peu importe la race du flic. Ils sont embauchés pour nous protéger et servir – ils échouent là-dessus dans tout le pays, et dire” meurtre “est le mot approprié pour décrire ce qui s’est passé, il a été assassiné”, a-t-elle ajouté.

Pour David Stacks, un habitant de Black Memphis qui possède une entreprise d’esthétique automobile, la mort de Nicols “devrait rassembler tout le monde, ouvrir les yeux” de la population afro-américaine du pays.

“Comme, c’est plus grand que tous les autres obstacles et tout ce que vous avez, qui se passe entre vous”, a déclaré le joueur de 38 ans.

LIRE | Coups de pied, coups de poing et cris de “Maman !” : des images montrent le passage à tabac mortel de Tire Nichols par la police de Memphis

Les autorités craignaient que la fureur déclenchée par la vidéo ne déclenche une violence généralisée, mais le centre-ville est resté calme, les commerces étant toujours ouverts.

Plus tôt dans la journée, dans un skatepark de Memphis où Nichols était un habitué, Robert Walters, un musicien de blues de 67 ans en visite dans la ville depuis la Virginie, a déclaré que le fait que les officiers étaient noirs “fait mal”.

“Je suis un homme noir vivant en Amérique. Et cette peur est toujours quelque chose avec laquelle moi et mon fils, nous avons grandi et nous vivons”, a-t-il déclaré à l’AFP, en référence à la brutalité policière.

“Ces gars-là, on pourrait penser que n’importe qui devrait savoir (mieux), mais cela vous montre simplement que n’importe qui peut tomber dans ce piège”, a-t-il déclaré.

“Je veux juste que les gens soient calmes et ne fassent rien de stupide, ne détruisent pas ou ne blessent pas.”

Des bougies et des fleurs avaient été déposées en l’honneur de Nichols au skate park.

“Repose en paix Tyr”, a lu un message manuscrit sur les fleurs.

“Nous sommes vraiment désolés.”