Colère et désespoir après le séisme au Maroc alors que les communautés attendent de l’aide

AMIZMIZ, Maroc — Les communautés proches de l’épicentre du puissant tremblement de terre au Maroc étaient un tableau de dévastation et de colère dimanche, alors que les habitants ont décrit avoir utilisé leurs mains nues pour sortir leurs proches des décombres. Dans la plupart des endroits, il n’y avait aucun signe des équipes de secours promises par le gouvernement, et il n’y avait pas encore de nouvelles de nombreux villages situés plus haut dans les montagnes.

Les autorités marocaines ont déclaré samedi soir que plus de 2 122 personnes avaient été tuées et plus de 2 400 blessées dans le séisme de magnitude 6,8 qui a détruit des maisons et brisé des vies dans les montagnes du Haut Atlas. Trois jours de deuil ont été décrétés dans tout le pays et le nombre de morts devrait s’alourdir à mesure que l’on prend conscience de l’ampleur de la tragédie.

Dans la petite ville d’Amizmiz, les bâtiments s’effondraient encore dimanche après-midi, près de 40 heures après le séisme de vendredi soir. Dans une maison, les traces de ses anciens habitants étaient visibles dans les ruines d’un plafond du deuxième étage : des couvertures en velours, des valises, des tapis, un matelas affaissé. Les survivants s’étaient déplacés vers des terrains plus élevés, plantant leurs tentes sur des étendues de terre plane et sèche.

Même si l’aide avait commencé à affluer vers Amizmiz, un centre administratif niché dans une vallée montagneuse, aucune équipe de recherche et de sauvetage n’était arrivée. Le hurlement des sirènes pouvait être entendu au loin, alors que les ambulances remontaient la route principale en direction des villages plus profonds dans la campagne.

Le Maroc a déployé son armée pour diriger les efforts de recherche et de sauvetage, tandis que les groupes humanitaires installent des abris pour les résidents qui ont perdu leur maison ou qui ne peuvent pas y retourner en raison de dommages structurels ou par crainte de répliques.

Au centre d’Amizmiz, une foule en colère a encerclé un militaire marocain. «C’est le chaos», a crié un homme.

La zone sismique est vaste, isolée et accidentée. De nombreuses routes sont encore bloquées par des débris ; Un nombre incalculable de maisons en ruine doivent encore être recherchées pour retrouver les survivants. Certaines des zones les plus touchées ne sont accessibles que par hélicoptère.

Les offres de soutien ont afflué du monde entier et des équipes de secours spécialisées dans toute l’Union européenne étaient prêtes à se déployer. Une équipe d’évaluation des États-Unis est arrivée dimanche pour soutenir les efforts du gouvernement marocain.

« Nous avons l’Agence américaine pour le développement international, qui prend la tête de ces efforts, et qui est prête à se lancer », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken à CNN. « Et nous attendons des nouvelles du gouvernement marocain pour savoir comment nous pouvons aider, où nous pouvons aider. »

Mais dimanche à 17 heures, heure locale, les autorités marocaines n’avaient accepté l’aide que d’une poignée de pays.

Le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé dimanche l’envoi d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, dont du personnel médical et canin, ainsi qu’un hôpital de campagne de fortune, des appareils de surveillance thermique et un drone. Le Qatar et l’Espagne ont également annoncé l’envoi d’équipes de recherche et de sauvetage.

Ali Ouali Abdelgahni, 40 ans, a déclaré que sa famille vivait à Amizmiz depuis plus d’un siècle. Leur maison avait disparu maintenant. « Il ne reste plus rien », a-t-il déclaré. « C’est simplement la volonté de Dieu. Ce qui compte, c’est que tout le monde, les membres de ma famille, soient en sécurité.

En l’absence d’aide du gouvernement, la communauté s’est rassemblée. Des proches en Europe ont envoyé de l’argent. Les voisins ont ouvert leurs maisons et leurs garde-manger. « Si votre maison est à moitié endommagée et qu’il vous reste des meubles, de la nourriture, vous les partagez avec des gens dont les maisons sont entièrement détruites », a déclaré Abdelgahni.

Après le choc initial, Dahir Mourad, un boucher, a rouvert dimanche son magasin pour permettre aux habitants de se restaurer. « Mon magasin a survécu, Dieu merci, peut-être pour aider », a-t-il déclaré. Il a rappelé les détails cauchemardesques du tremblement de terre : « Des spectacles horribles, des membres cassés, des gens qui couraient avec frénésie. »

« Depuis, nous n’avons pas dormi », dit-il. « Nous sortons les gens des décombres. »

La société civile a tendance à être forte ici, selon les universitaires qui étudient la région, un héritage de la négligence de l’État. Les provinces les plus touchées sont parmi les plus pauvres du Maroc et ont eu du mal ces dernières années à se remettre du choc économique de la pandémie et, plus récemment, à faire face à l’inflation et à la hausse des prix alimentaires.

Dans le village d’Ait Tirghit, plus proche de l’épicentre, Aziz Laddib a déclaré que quelque 70 habitants devaient leur vie à ce sentiment de communauté. Lorsque le sol commença à trembler, les voisins coururent dans les rues pour réveiller ceux qui dormaient encore. Ils ont crié « tremblement de terre » et ont frappé aux portes, a-t-il déclaré.

À Moulay Brahim, un village en briques de ciment aux bâtiments aux murs roses, Mostafa Ichide, 30 ans, graphiste, a déclaré que la seule aide alimentaire parvenue à la communauté provenait de groupes civils. « Ils ont tous été envoyés par des citoyens marocains vers leurs frères », a-t-il précisé. « Nous avons vu des ambulances, mais la plupart d’entre elles ont des plaques étrangères. »

Des images de drones de la région ont montré un paysage de maisons et d’entreprises détruites. Ce qui restait de plusieurs toits était affaissé sur les quelques murs de briques encore debout. « Les gens meurent de faim, ils ont faim et soif, il n’y a pas d’eau courante », a déclaré Ichide.

Il était avec son ami Abdelsamad avant le séisme, discutant de football, plaisantant et bavardant sur ses amis. Ils se séparèrent à 22h45 ce soir-là. La terre a commencé à trembler à 11h11.

Ichide s’est évanoui alors que l’air se remplissait de cris. Il s’est réveillé et a appris qu’Abdelsamad avait été écrasé alors qu’il courait pour sauver sa mère de l’effondrement de leur maison. Plus bas dans la montagne, deux autres amis avec qui ils avaient passé la nuit à plaisanter étaient également morts.

À ce moment-là, dit-il, il avait l’impression d’être tombé dans un rêve. « Je ne m’en suis pas réveillé », a-t-il déclaré.

Ichide aidait encore à sortir d’autres jeunes des décombres dimanche soir, avant de dormir une autre nuit dehors dans l’air froid de la montagne.

« Je n’ai pas pleinement compris ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.