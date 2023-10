Colère et désespoir alors que les familles indonésiennes célèbrent l’année écoulée depuis le désastre du football | Actualités footballistiques

Les familles indonésiennes de ceux qui sont morts dans la catastrophe du stade Kanjuruhan à Malang il y a un an ont marqué l’anniversaire de la tragédie aux côtés de centaines de supporters et de survivants lors d’une veillée aux chandelles au stade, au milieu d’appels renouvelés à la justice.

Environ 300 personnes ont voyagé en convoi depuis le centre de Malang jusqu’au stade de Kanjuruhan, certaines s’aventurant à l’intérieur pour la première fois depuis la catastrophe de l’année dernière, où 135 personnes avaient été tuées, dont des enfants âgés d’à peine trois ans.

Plus de 400 personnes ont été blessées.

Rini Hanifa, cependant, n’a pas pu se résoudre à entrer dans le lieu où était décédé son fils de 20 ans, Agus Rian Syah Pratama Putra.

« Certaines familles des victimes, dont moi, n’ont pas pu le supporter et certaines personnes se sont évanouies. J’avais l’impression de ne plus pouvoir respirer », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

La veillée de prière a commencé dimanche à midi et s’est poursuivie tard dans la nuit. Le sentiment d’injustice était palpable lorsque certaines parties du stade – actuellement en cours de reconstruction selon les spécifications de la FIFA – ont été incendiées et les flammes ont flambé sur le terrain.

Pour Hanifa, cependant, l’expérience d’être à Kanjuruhan a été bouleversante. Elle est rentrée tôt à la maison.

« Je me suis juste tenue devant la porte 13 et j’ai pensé à ce que mon enfant a dû ressentir alors qu’il avait du mal à respirer et qu’il ne pouvait pas respirer à cause des gaz lacrymogènes », a-t-elle déclaré.

« Nous imaginions tous comment nos enfants mouraient là-dedans, criant à l’aide parce que leurs poumons brûlaient. »

La tragédie s’est produite lorsque la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes dans les tribunes et sur le terrain après un match entre les rivaux locaux Arema FC et Persebaya Surabaya. La police pensait qu’il y avait eu une invasion du terrain par des supporters d’Arema, dont certains étaient descendus sur le terrain après la défaite de leur équipe contre Persebaya pour la première fois en 23 ans.

Les supporters de Persebaya n’avaient pas été autorisés à assister au match en raison de l’intense rivalité entre les deux équipes et des craintes de violence.

Gaz lacrymogènes contre les civils

Selon un rapport officiel de la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme (Komnas HAM), la police a tiré quelque 45 coups de gaz lacrymogènes à l’intérieur du stade, entraînant la mort de supporters dans les tribunes et une bousculade aux sorties alors que les supporters tentaient désespérément de s’échapper.

Selon les règles de la FIFA, la fédération internationale de football, l’utilisation de gaz lacrymogènes est interdite à l’intérieur des stades.

Usman Hamid, chef du bureau d’Amnesty International en Indonésie, a déclaré à Al Jazeera que même aujourd’hui, la police indonésienne ne semble pas avoir réévalué l’usage des gaz lacrymogènes contre les civils.

« Ce qui est regrettable, c’est que depuis la tragédie de Kanjuruhan, des cas de tirs de gaz lacrymogènes par des policiers sur des civils ont continué à se produire, comme cela s’est produit sur l’île de Rempang le 7 septembre », a-t-il déclaré, faisant référence aux manifestations du mois dernier contre un mouvement dirigé par la Chine. Projet de développement.

« Nous exhortons les autorités à ce que le recours à la force et aux tactiques par les forces de sécurité doivent toujours s’effectuer dans le cadre légal et conformément aux normes relatives aux droits de l’homme. Nous exhortons également les autorités à accroître la transparence, la responsabilité et les changements nécessaires pour protéger la société civile contre un recours excessif et potentiellement dangereux à la force, notamment aux gaz lacrymogènes.

À la suite de la tragédie de Kanjuruhan, deux civils, l’agent de sécurité Suko Sutrisno et le président du comité d’organisation du match Abdul Haris, ont été condamnés respectivement à un an et 18 mois de prison pour négligence, notamment pour défaut de procéder à une évaluation appropriée des risques liés au stade.

Wahyu Setyo Pranoto, chef des opérations de la police de la régence de Malang et Bambang Sidik Achmadi, chef de l’unité de prévention de la police de la régence de Malang, ont quant à eux été condamnés respectivement à deux ans et deux ans et demi de prison en appel. Les deux hommes avaient initialement été acquittés.

Hasdarmawan, commandant de la troisième compagnie de brigade mobile de la police de Java oriental, a été condamné à un an et demi de prison pour son rôle dans l’incident.

Cependant, de nombreuses familles et groupes de défense des droits humains estiment que la justice reste insaisissable, non seulement en raison des peines relativement légères, mais aussi de l’incapacité à poursuivre en justice d’autres policiers et à faire correspondre les fonctionnaires situés plus haut dans la chaîne de commandement.

Daniel Siagian, directeur de l’Institut d’aide juridique de Malang, a déclaré à Al Jazeera que la tragédie du stade Kanjuruhan était une « marque noire contre les droits de l’homme et le football en Indonésie ».

« Cette tragédie confirme que l’État ignore sa responsabilité de résoudre cette affaire de manière équitable et digne. Cet incident démontre clairement un recours excessif à la force et des actes de brutalité de la part des forces de sécurité », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’incident montrait que la police nationale indonésienne n’avait pas encore pleinement compris et respecté les principes fondamentaux des droits de l’homme.

Le chagrin d’un père

Devi Athok, dont les filles, Natasya Debi Ramadhani, 16 ans, et Naila Debi Anggraini, 13 ans, sont décédées en octobre dernier, s’est rendue au stade dimanche après-midi et a accroché une banderole avec leurs visages entre les poteaux de but pour exiger davantage. responsabilité pour leur mort.

Il s’est également assis à l’endroit où leurs corps ont été retrouvés, à la 13ème tribune.

«J’avais l’impression d’être assis avec eux. J’ai pleuré parce que je sentais à quel point ils avaient dû être tourmentés par le gaz après que la police ait tiré », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il avait brièvement perdu connaissance après avoir été submergé par le chagrin et le stress de sa visite au stade.

« Je me suis assis à la tribune où ils s’étaient assis pour la dernière fois et j’ai présenté mes excuses à mes deux filles », a-t-il déclaré.

« Je leur ai dit : ‘S’il te plaît, pardonne-moi, papa n’a pas pu te sauver’. »