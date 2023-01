Colère en Russie après au moins 63 soldats tués lors d’une frappe de missiles en Ukraine

Points clés La Russie affirme que 63 de ses militaires ont été tués lors de l’attaque contre Makiivka, mais l’Ukraine affirme que le nombre de morts se compte par centaines.

La rare annonce a suscité la condamnation des blogueurs militaires russes, qui affirment que le nombre élevé de soldats n’aurait pas dû être hébergé près d’un dépôt de munitions.

L’Ukraine affirme avoir abattu les 39 drones lancés par la Russie dans la nuit.

La Russie a reconnu lundi que des dizaines de ses soldats avaient été tués dans l’une des frappes les plus meurtrières de la guerre en Ukraine, suscitant des demandes de blogueurs nationalistes pour que les commandants soient punis pour avoir hébergé des soldats le long d’un dépôt de munitions.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 63 soldats étaient morts dans l’explosion de feu qui a détruit une caserne temporaire dans un ancien collège professionnel à Makiivka, ville jumelle de la capitale régionale occupée par la Russie, Donetsk.

Il a indiqué que le logement avait été touché par quatre roquettes tirées par des lanceurs HIMARS de fabrication américaine, affirmant que deux roquettes avaient été abattues. Kyiv a déclaré que le nombre de morts russes se chiffrait à des centaines, bien que les responsables pro-russes aient qualifié cela d’exagéré.

Un système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) se déplace dans la région nord de Kherson, octobre 2022. Source: PAA / Hannibal Hanschke Des blogueurs militaires russes, dont beaucoup comptent des centaines de milliers d’adeptes, ont déclaré que les énormes destructions résultaient du stockage de munitions dans le même bâtiment qu’une caserne, alors que les commandants savaient qu’elles étaient à portée des roquettes ukrainiennes.

Par ailleurs, l’Ukraine a déclaré lundi qu’elle avait abattu les 39 drones que la Russie avait lancés au cours d’une troisième nuit consécutive sans précédent de frappes aériennes contre des cibles civiles à Kyiv et dans d’autres villes.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leur succès prouvait que la tactique de la Russie au cours des derniers mois consistant à faire pleuvoir des frappes aériennes pour assommer l’infrastructure énergétique de l’Ukraine était de plus en plus un échec alors que Kyiv renforce ses défenses aériennes.

Des images non vérifiées publiées en ligne sur les conséquences de la frappe de Makiivka sur la caserne russe montraient un immense bâtiment réduit à des décombres fumants.

Igor Girkin, un ancien commandant des troupes pro-russes dans l’est de l’Ukraine qui est devenu l’un des blogueurs militaires nationalistes russes les plus en vue, a déclaré que le nombre de morts s’élevait à des centaines, avant de modifier son message pour inclure les blessés dans ce chiffre. Des munitions avaient été stockées sur le site et du matériel militaire russe n’y était pas camouflé, a-t-il déclaré.

Un autre blogueur nationaliste, Rybar, a déclaré qu’environ 70 soldats ont été confirmés morts et plus de 100 blessés.

“Ce qui s’est passé à Makiivka est horrible”, a écrit l’Archange Spetznaz Z, un autre blogueur militaire russe comptant plus de 700 000 abonnés sur Telegram.

“Qui a eu l’idée de placer du personnel en grand nombre dans un seul bâtiment, où même un imbécile comprend que même s’il frappe avec de l’artillerie, il y aura de nombreux blessés ou morts?” il a écrit. Les commandants « ne se soucient pas moins » des munitions stockées en désordre sur le champ de bataille, a-t-il dit.

“Chaque erreur a un nom.”

La reconnaissance par la Russie de dizaines de morts dans un incident était presque sans précédent. Moscou publie rarement des chiffres sur ses victimes, et lorsqu’elle le fait, les chiffres sont généralement bas – elle n’a reconnu qu’un seul mort parmi des centaines d’équipages lorsque l’Ukraine a coulé son croiseur phare Moskva en avril.

La Russie a connu la nouvelle année avec des attaques nocturnes contre des villes ukrainiennes, dont Kyiv, à des centaines de kilomètres des lignes de front. Les attaques nocturnes marquent un changement de tactique, après des mois au cours desquels Moscou espacait généralement ces frappes d’environ une semaine.

Kyiv a déclaré que la nouvelle tactique était un signe du désespoir de la Russie alors que la capacité de l’Ukraine à défendre son espace aérien s’était améliorée.

“Maintenant, ils recherchent des itinéraires et tentent de nous frapper d’une manière ou d’une autre, mais leurs tactiques terroristes ne fonctionneront pas. Notre ciel se transformera en bouclier », a déclaré le chef de cabinet présidentiel Andriy Yermak sur Telegram.

Dans son dernier discours nocturne, le président Volodymyr Zelenskyy a félicité les Ukrainiens pour leur gratitude envers les troupes et les uns envers les autres et a déclaré que les efforts de la Russie s’avéreraient inutiles.

Anatolii Kaharlytskyi, 73 ans, se tient près de sa maison après une attaque russe à Kyiv le 2 janvier 2023. Kaharlytskyi a été blessé et sa fille Iryna est morte dans l’attaque. Source: PAA / Renata Brito “Drones, missiles, tout le reste ne les aidera pas”, a-t-il déclaré à propos des Russes. « Parce que nous sommes unis. Ils ne sont unis que par la peur.

La Russie s’est tournée vers des frappes aériennes massives contre des villes ukrainiennes depuis qu’elle a subi des défaites humiliantes sur le champ de bataille au second semestre 2022.

Il affirme que ses attaques, qui ont coupé le chauffage et l’électricité à des millions de personnes en hiver, visent à réduire la capacité de Kyiv à se battre. L’Ukraine affirme que les attaques n’ont aucun but militaire et visent à blesser des civils, un crime de guerre.