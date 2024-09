Colère contre la « tarification dynamique » des concerts; À l’intérieur du nouveau centre commercial de Montréal : aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous avez manqué quelque chose cette semaine ? Pas de panique. Marché rassemble les actualités sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez recevoir ceci dans votre boîte de réception ? Obtenez le Marché newsletter tous les vendredis.

L’autorité britannique de la concurrence enquête sur l’utilisation de la « tarification dynamique » dans le fiasco des billets d’Oasis

Les frères Gallagher, présentés ici sur scène en 2009, se réunissent à nouveau pour une série de spectacles l’année prochaine. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

L’autorité britannique de la concurrence a lancé jeudi une enquête sur Ticketmaster concernant la vente de billets pour Oasis, notamment l’utilisation de « prix dynamiques » pour augmenter le prix pour les fans à la dernière minute.

Des milliers de fans ont attendu de longues heures dans des files d’attente virtuelles le week-end dernier pour mettre la main sur des billets pour les concerts de retrouvailles du groupe britannique l’été prochain, pour finalement découvrir que les prix avaient augmenté grâce à un système de « tarification dynamique ».

Beaucoup pensaient qu’ils paieraient le tarif annoncé de 148,50 £ (264 $ CA), mais ont fini par payer plus du double, soit 355,20 £ (632 $ CA).

La Competition and Markets Authority (CMA) a déclaré qu’elle examinait si la vente de billets Oasis par Ticketmaster, le partenaire officiel de billetterie du concert, pouvait avoir enfreint la loi sur la protection des consommateurs.

L’agence a indiqué qu’elle examinerait si Ticketmaster s’était livré à des « pratiques commerciales déloyales », si les fans avaient reçu des informations « claires et opportunes » expliquant que les billets pouvaient être soumis à une tarification dynamique et si les gens étaient mis sous pression pour acheter des billets dans un court laps de temps.

La CMA a déclaré qu’il ne fallait pas présumer que Ticketmaster avait enfreint les lois sur la protection des consommateurs. Dans le cadre de l’enquête, les fans ont été invités à soumettre des preuves de leurs expériences.

Dans une déclaration publiée à PA Media et citée par la BBC, Oasis a déclaré que les décisions concernant la billetterie et les prix relevaient de la responsabilité des promoteurs et de la direction.

Ticketmaster n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’enquête. En savoir plus

Shopping de luxe? Destination lifestyle? Voici à quoi ressemble l’intérieur du nouveau centre commercial de Montréal

Les ouvriers du bâtiment ont envahi Royalmount mardi, avant l’ouverture du centre commercial jeudi. (Matthieu Lapierre/CBC)

À un peu moins de 48 heures de l’ouverture prévue des premiers clients dans le nouveau centre commercial Royalmount, l’endroit ressemblait encore à un chantier de construction.

Les ouvriers foraient, creusaient, installaient et martelaient mardi matin tandis qu’Andrew Lutfy, le magnat de l’immobilier et de la vente au détail à l’origine du projet, dirigeait un groupe de journalistes et d’influenceurs lors d’une visite.

Lutfy, souriant et chaussé d’une paire de chaussures Tom Ford, se tenait dans l’atrium principal du centre commercial, devant les devantures des magasins qui abriteront bientôt Tiffany and Co. et Yves Saint Laurent, entre autres marques de luxe. Il a présenté Royalmount comme un paradis du shopping, une destination pour les familles curieuses, un haut lieu culinaire et un remède contre l’épidémie de solitude.

« Ce que nous proposons, c’est une toile physique qui est planifiée de manière magistrale – et je dirais même géniale – qui rassemble les gens », a-t-il déclaré, debout dans l’atrium principal du centre commercial.

Mais est-ce que les gens viendront? Royalmount a suscité des critiques et des réactions négatives de la part des autorités locales qui préviennent que cela aggravera la circulation dans le secteur, avec déjà un ralentissement constant sur les autoroutes Décarie et Métropolitaine.

Lutfy n’est pas inquiet. S’ils ne veulent pas se heurter à la circulation, il dit que les clients peuvent prendre le métro jusqu’à la station De La Savane et traverser l’autoroute via une passerelle de 50 millions de dollars pour se rendre au deuxième étage du centre commercial. En savoir plus

Des centaines de milliers de cuisinières électriques Samsung rappelées au Canada en raison d’un risque d’incendie

Un logo Samsung est visible sur un bâtiment à Hanoi, au Vietnam, le 9 juillet. (Hau Dinh/Associated Press)

Samsung a rappelé des centaines de milliers de cuisinières électriques utilisées comme cuisinières au Canada parce qu’elles présentent un risque d’incendie.

Dans un avis de rappel publié cette semaine, Santé Canada a indiqué que les cuisinières encastrables sont dotées de boutons montés à l’avant que les humains ou les animaux peuvent activer par accident s’ils les heurtent. Étant donné que les gens peuvent ne pas se rendre compte que la cuisinière est en marche, les cuisinières créent un risque d’incendie.

Santé Canada a déclaré que plus de 57 « incidents » ont été signalés à Samsung à l’échelle nationale, avec sept blessés signalés. L’avis ne fournit pas plus de détails sur les incidents ou la gravité des blessures.

Les consommateurs peuvent déterminer si leur cuisinière électrique encastrable est concernée par le rappel en regardant le numéro de modèle imprimé sur le produit, soit dans le coin supérieur gauche de la porte de la cuisinière, soit à l’intérieur du bac de rangement situé sous la cuisinière. Santé Canada a publié en ligne une liste des modèles concernés.

Les produits concernés ont été vendus entre 2013 et août 2024. En savoir plus

Que se passe-t-il d’autre ?

La Banque du Canada abaisse son taux d’intérêt directeur à 4,25 %

Il s’agit de la troisième baisse consécutive des taux de la banque centrale

« C’est une arnaque » : un participant découragé après le début du festival de musique de Regina

Problèmes de sécurité et annulations pour le premier festival Sweet Escape

Le contrôle des loyers commerciaux protégerait-il les petites entreprises au Canada?

Un conseiller de la Colombie-Britannique propose des « zones économiques spéciales » pour aider à préserver les quartiers alors que les propriétaires sont confrontés à des coûts croissants

Marché a besoin de votre aide !

(David Abrahams/CBC News)

Avez-vous été surpris par une facture chez le vétérinaire? Ou avez-vous vu vos frais habituels augmenter? Peut-être avez-vous l’impression d’avoir payé pour des tests inutiles? Marketplace veut connaître l’avis de vos animaux de compagnie! [email protected]

Vous recherchez les dernières actualités du monde des affaires ? Vous pouvez également vous abonner à cette newsletter.

Occupe-toi de tes affaires est votre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde de l’économie, des affaires et de la finance. Abonnez-vous maintenant.

Rattrapez les épisodes passés de Marché sur Joyau de la CBC.