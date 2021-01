Un haut fonctionnaire du gouvernement suédois a été critiqué pour s’être opposé aux recommandations COVID-19 de sa propre agence et avoir voyagé aux îles Canaries à Noël.

Dan Eliasson, directeur général de l’Agence suédoise de contingence civile, avait été fortement impliqué dans la réponse du pays à la pandémie de coronavirus.

Plus tôt en décembre, l’agence a envoyé un texte à tous les citoyens suédois, les exhortant à éviter de voyager à l’étranger pendant les vacances de Noël.

Mais Eliasson a ensuite été photographié à plusieurs reprises dans la Grande Canarie espagnole, y compris à l’intérieur de l’aéroport de Las Palmas.

Interrogé par les médias suédois, le directeur général a déclaré qu’il avait déjà « renoncé à beaucoup de voyages pendant la pandémie », et souhaitait passer Noël avec sa fille, qui vit aux îles Canaries.

« J’ai fêté Noël avec elle et ma famille », Eliasson dit au journal Expressen, ajoutant qu’il avait travaillé à distance pendant le voyage.

« J’ai estimé que le voyage était nécessaire »

Un certain nombre de commentateurs politiques et d’utilisateurs des médias sociaux ont appelé Eliasson à démissionner, à la suite de la controverse.

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven et d’autres ministres n’ont pas encore fait de commentaires.

La militante suédoise pour le climat chez les adolescentes Greta Thunberg s’est apparemment moquée des déclarations de la directrice générale dans un tweet, à côté d’une photo de son voyage en voilier à travers l’océan Atlantique en 2019.

« J’ai renoncé à beaucoup de voyages aériens pendant cette crise climatique, mais je pensais que ce voyage était nécessaire », tweeté Greta Thunberg samedi.

Euronews a contacté l’Agence suédoise des contingences civiles pour de plus amples commentaires sur le voyage de leur directeur général.

Lors d’une conférence de presse le 8 décembre, le Premier ministre Löfven a recommandé aux citoyens suédois de ne pas voyager sauf en cas d’absolue nécessité, en raison de la propagation du COVID-19.

Le Premier ministre, ainsi que le ministre de la Justice Morgan Johansson, ont également suscité des critiques après avoir été photographiés en visite dans des centres commerciaux en décembre, malgré les conseils du gouvernement de ne pas le faire.

La Suède a enregistré plus de 437 000 cas et plus de 8 700 décès depuis le début de la pandémie, sans jamais imposer de verrouillage national.

Mais à la suite d’une récente augmentation des infections, le gouvernement a exhorté le mois dernier les citoyens à observer une nouvelle série de mesures, notamment éviter les vacances à l’étranger.