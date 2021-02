13 février (Reuters) – Les opposants aux coups d’État militaires du Myanmar ont maintenu des manifestations de masse samedi pendant une huitième journée consécutive, alors que les arrestations continues de critiques de la junte ont ajouté à la colère suscitée par la rétention du dirigeant élu Aung San Suu Kyi.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre des affaires de Yangon, tandis que les manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Naypyitaw, de la deuxième ville de Mandalay et d’autres villes un jour après les plus grandes manifestations à ce jour dans le pays d’Asie du Sud-Est.

«Arrêtez les enlèvements de nuit», figurait parmi les pancartes brandies par les manifestants à Yangon en réponse aux raids d’arrestation de ces derniers jours.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré vendredi que plus de 350 personnes, dont des responsables, des militants et des moines, ont été arrêtées au Myanmar depuis le coup d’État du 1er février, dont certaines font face à des accusations criminelles pour « des motifs douteux ».

La colère au Myanmar a été alimentée par des vidéos montrant plus d’arrêts de critiques du gouvernement – y compris un médecin qui faisait partie du mouvement de désobéissance civile. Certaines arrestations ont eu lieu pendant les heures d’obscurité.

Des mèmes Internet sous-titrés « Nos nuits ne sont plus sûres » et « L’armée birmane kidnappe des gens la nuit » ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les arrestations.

L’Association d’assistance aux prisonniers politiques, groupe de surveillance des prisonniers politiques, a exprimé son inquiétude.

« Les membres de la famille n’ont aucune connaissance des charges, de l’emplacement ou de la condition de leurs proches. Ce ne sont pas des incidents isolés, et les raids nocturnes ciblent des voix dissidentes. Cela se passe dans tout le pays », a-t-il déclaré dans une déclaration.

L’armée a déclaré qu’elle avait pris le pouvoir en raison de la fraude présumée lors des élections de novembre que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi avait remporté dans un glissement de terrain. Les plaintes de l’armée ont été rejetées par la commission électorale du Myanmar.

TRANSITION ARRÊTÉE

Le coup d’État a mis un terme à une tentative de transition vers la démocratie qui a commencé en 2011 après près d’un demi-siècle d’isolement et de stagnation sous les juntes militaires.

Suu Kyi, pendant des décennies le porte-étendard de la lutte pour la démocratie au Myanmar, fait face à des accusations d’importation et d’utilisation illégales de six radios talkie-walkie trouvées lors d’une perquisition chez elle.

Vendredi, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, composé de 47 membres, a adopté une résolution appelant le Myanmar à libérer Suu Kyi et d’autres fonctionnaires de la détention et à s’abstenir de recourir à la violence contre les manifestants.

Thomas Andrews, l’enquêteur des droits des Nations Unies pour le Myanmar, a déclaré lors d’une session extraordinaire du Conseil des droits à Genève que l’U.N. Le Conseil de sécurité devrait envisager d’imposer des sanctions et des embargos sur les armes.

Myint Thu, l’ambassadeur du Myanmar auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré à la session que le Myanmar ne voulait pas « bloquer la transition démocratique ascendante dans le pays » et continuerait la coopération internationale.

Les États-Unis ont commencé cette semaine à imposer des sanctions aux généraux en exercice et à certaines entreprises qui leur sont liées.

Le personnel des compagnies aériennes, les agents de santé, les ingénieurs et les enseignants faisaient partie des groupes qui ont rejoint les marches de protestation samedi et qui se sont ralliés à une campagne de désobéissance civile qui a mis fin à une partie des activités du gouvernement.

«Nous sommes des enseignants du préscolaire, chaque enfant notre avenir, nous ne voulons pas de dictature», a déclaré une banderole.

Le journal national Global New Light of Myanmar a déclaré que des milliers de personnes avaient rejoint vendredi des manifestations pro-militaires dans certaines parties du Myanmar. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement le rapport.

Vendredi, la junte a remis les peines de plus de 23 000 prisonniers, affirmant que cette décision était cohérente avec «l’établissement d’un nouvel État démocratique avec paix, développement et discipline» et «plairait au public» (Reportage du personnel de Reuters; Écrit par Matthew Tostevin; Édité par William Mallard)