Colère alors que Meghan Markle qualifie de « narcissique » à la même échelle que Trump, Musk, Kanye West et Bankman-Fried

politique a été critiqué pour avoir inclus Meghan Markle sur une liste de fin d’année de “narcissiques” aux côtés de Donald Trump, Elon Musk, Kanye West et Sam Bankman-Fried.

Le article d’opiniontitré 2022 est l’année où nous nous sommes tous enfin lassés des narcissiquesa provoqué une réponse furieuse sur les réseaux sociaux pour avoir comparé la duchesse de Sussex à une galerie de voyous de présumés fraudeurs, antisémites et mécréants.

L’article a largement soutenu que l’excès égoïste de certaines célébrités avait finalement détourné le public de leurs bouffonneries pour attirer l’attention.

politique a cité le documentaire en six parties de Netflix Harry et Meghan, dans lequel le couple discute de leur relation et s’éloigne de leurs devoirs royaux, par exemple.

L’auteur a fait la distinction entre Meghan et les participants les plus notoires de l’article, tels que la fraudeuse Theranos condamnée Elizabeth Holmes, notant que “la dépendance des Sussex aux yeux du public est bénigne”.

Cependant, l’inclusion de Meghan dans l’article a été qualifiée de “démente” par le correspondant principal de Reuters, Chris Taylor.

L’auteure et analyste politique Kirsten Powers a tweeté : « Que diable politique.”

“Il n’y a littéralement aucune planète où Meghan Markle appartient à ce groupe de personnes. Une femme noire qui se défend n’est pas synonyme de “narcissique”. La haine désordonnée dirigée contre elle prouve vraiment son point de vue, n’est-ce pas.

Le podcasteur Paul E Martin a écrit : « Comment, au nom de Dieu, Meghan Markle a-t-elle été placée dans ce groupe ? Elle n’est pas parfaite, mais une femme noire qui se défend elle-même et sa famille n’est pas considérée comme une “narcissique”. Sérieusement, @politico.

Poste de Washington chroniqueuse Karen Attiah a tweeté que “Les femmes blanches sont parfaitement heureuses d’être les fantassins des misogynoirs occasionnels + attaques contre les femmes noires.”

L’utilisatrice de Twitter Lisa Glass a écrit que 2022 “est l’année dont nous nous sommes finalement tous lassés politique», incitant Politic’s directeur éditorial Ryan Heath pour repousser les critiques.

“Si vous voulez annuler une publication entière parce que l’un de nos 600 journalistes a inclus Meghan Markle sur une liste, vous en avez vraiment marre du débat libre”, a écrit M. Heath.

“Si, au lieu de cela, vous n’êtes simplement pas d’accord avec son inclusion dans la liste, vous pouvez le dire à la place.”

L’indépendant a contacté politique pour commentaire.