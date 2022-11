Colère alors que les États-Unis accordent au prince héritier saoudien l’immunité contre le procès de Jamal Khashoggi

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est à l’abri de poursuites judiciaires pour meurtre, selon les États-Unis.

Le point de vue de l’administration Biden a été condamné par les militants.

Jamal Khashoggi a été assassiné à la demande du royaume saoudien.

Le gouvernement américain a recommandé jeudi que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane soit à l’abri de toute action en justice pour le meurtre d’un journaliste dissident en 2018, selon des documents judiciaires.

Le prince Mohammed a été nommé Premier ministre par décret royal fin septembre, ce qui a laissé entendre qu’il cherchait à éviter d’être exposé dans des affaires déposées devant des tribunaux étrangers – y compris une action civile intentée aux États-Unis par Hatice Cengiz, fiancée du chroniqueur assassiné Jamal Khashoggi.

Le meurtre il y a quatre ans de Khashoggi, un initié saoudien devenu critique, dans le consulat du royaume à Istanbul a temporairement transformé le prince Mohammed – largement connu sous le nom de MBS – en un paria en Occident.

Ses avocats ont précédemment fait valoir qu’il “siège au sommet du gouvernement saoudien” et qu’il se qualifie donc pour le type d’immunité que les tribunaux américains accordent aux chefs d’État étrangers et à d’autres hauts fonctionnaires.

Le gouvernement américain avait jusqu’à jeudi pour donner son avis sur cette question, s’il décidait d’en donner un. Sa recommandation ne lie pas le tribunal.

“Les États-Unis informent respectueusement la Cour que l’accusé Mohammed bin Salman, le Premier ministre du Royaume d’Arabie saoudite, est le chef du gouvernement en exercice et, par conséquent, est à l’abri de cette poursuite”, a lu la soumission au tribunal de district américain pour le district de Columbia, de l’administration du président américain Joe Biden.

Mais il a ajouté que “le Département d’Etat ne se prononce pas sur le fond de la présente plainte et réitère sa condamnation sans équivoque du meurtre odieux de Jamal Khashoggi”.

La recommandation a suscité la fureur parmi les partisans de l’action de Cengiz, y compris les représentants de Democracy for the Arab World Now (DAWN), l’ONG basée aux États-Unis que Khashoggi a fondée.

“L’administrateur de Biden a fait tout son possible pour recommander l’immunité à MBS et le protéger de toute responsabilité”, a déclaré la directrice exécutive de DAWN, Sarah Leah Whitson.

“Maintenant que Biden a déclaré qu’il bénéficiait d’une impunité totale, nous pouvons nous attendre à ce que les attaques de MBS contre des personnes dans notre pays s’intensifient encore plus.”

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a qualifié cette recommandation de “profonde trahison”.

Le prince Mohammed, qui est le dirigeant de facto du royaume depuis plusieurs années, a précédemment été vice-Premier ministre ainsi que ministre de la Défense sous son père, le roi Salmane.

Après une période d’isolement relatif après le meurtre de Khashoggi, il a été accueilli à nouveau sur la scène mondiale cette année, notamment par Biden, qui s’est rendu en Arabie saoudite en juillet malgré une promesse antérieure de faire du royaume un “paria”.

La recommandation de jeudi a donné au chef “un permis de tuer”, a déclaré Khalid al-Jabri, fils de Saad al-Jabri, un ancien maître-espion saoudien qui a accusé le prince d’avoir envoyé une escouade pour tenter de le tuer au Canada.

“Après avoir rompu sa promesse de punir MBS pour l’assassinat de Khashoggi, l’administration Biden a non seulement protégé MBS de toute responsabilité devant les tribunaux américains, mais l’a rendu plus dangereux que jamais avec une licence pour tuer plus de détracteurs sans conséquences”, a-t-il déclaré.

Le journaliste Jamal Khashoggi et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. AFP AFP

En 2021, Biden a déclassifié un rapport de renseignement selon lequel le prince Mohammed avait approuvé l’opération contre Khashoggi, une affirmation que les autorités saoudiennes nient.

Dans l’affaire civile, intentée par Cengiz et DAWN, les plaignants allèguent que le prince Mohammed et plus de 20 coaccusés, « agissant dans un complot et avec préméditation, ont kidnappé, ligoté, drogué, torturé et assassiné » Khashoggi, un chroniqueur de le Washington Post.

Ils demandent des dommages-intérêts punitifs, ainsi que pour prouver que le meurtre a été ordonné par “le sommet de la hiérarchie des dirigeants saoudiens”.