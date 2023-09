Colère alors que les conservateurs retardent le projet de loi sur la réforme des locataires et l’interdiction des thérapies de conversion

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak est confronté à une colère croissante face à de nouveaux retards dans les réformes promises pour protéger les locataires et à l’interdiction des thérapies de conversion au milieu de querelles internes.

Le projet de loi de réforme des locataires de Michael Gove, qui mettrait fin aux expulsions « sans faute » en Angleterre, aurait été suspendu en raison de désaccords au sein du gouvernement.

Et le gouvernement Sunak devrait également repousser un projet de loi sur la thérapie de conversion qui interdirait aux gens d’essayer de changer la sexualité d’une personne en raison de différends sur la formulation.

Certains partisans du projet de loi sur la réforme des locataires estiment que sa deuxième lecture a été suspendue en raison de craintes au sein du bureau des whips conservateurs, selon le Temps Financier.

Le journal note que cinq des 16 whips possèdent un bien locatif. « Il y a un certain nombre de propriétaires au sein du bureau des whips qui amplifient le niveau d’inquiétude parmi les députés conservateurs et retardent les choses », a déclaré un responsable de Whitehall.

Mais les whips ont nié qu’un quelconque intérêt particulier puisse influencer la législation, une source affirmant qu’il s’agissait d’une « suggestion absurde ».

Le projet de M. Gove de réformer le marché locatif pour offrir une plus grande protection aux locataires. Les militants espèrent que cela permettra aux locataires de défier les propriétaires des bidonvilles sans perdre leurs maisons – mais certains députés conservateurs ont fait valoir les inquiétudes des propriétaires.

Le projet législatif donnerait également aux propriétaires plus de pouvoirs pour reprendre possession de leurs logements si les locataires accusent des retards de paiement répétés ou font preuve d’un comportement antisocial.

La chef des Communes, Penny Mordaunt, n’a pas inclus la deuxième lecture du projet de loi dans sa dernière annonce des travaux parlementaires. Mais M. Gove espère que cela pourra encore se produire avant le début de la prochaine session, début novembre.

Michael Gove a promis de meilleures protections pour les locataires (PENNSYLVANIE)

Un retard cet automne permettrait au parti travailliste de disposer d’une ligne d’attaque lors de la conférence du mois prochain. La chef adjointe Angela Rayner a déclaré que « le gouvernement zombie n’a pas réussi à lever le petit doigt pour faire progresser cette législation ».

Après de lents progrès sur la promesse d’interdire les expulsions sans faute, Polly Neate, directrice générale de Shelter, a déclaré que l’incapacité de « faire progresser de toute urgence le projet de loi sur la réforme des locataires a abandonné des millions de locataires à des locations privées brisées ».

Concernant la législation, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le gouvernement reste absolument déterminé à créer un secteur locatif privé plus équitable pour les locataires et les propriétaires à travers le projet de loi sur la réforme des locataires. Le projet de loi qui tient notre engagement manifeste progresse au Parlement et la deuxième lecture suivra sous peu.

Pendant ce temps, les militants LGBT+ ont réagi avec fureur aux suggestions selon lesquelles le gouvernement Sunak aurait encore retardé l’introduction d’une législation interdisant les thérapies de conversion.

Les ministres ont promis qu’un avant-projet de loi interdisant aux groupes religieux de tenter de modifier la sexualité d’autrui serait présenté d’ici la fin de la session parlementaire.

Stonewall et d’autres membres de la Ban Conversion Therapy Coalition (PENNSYLVANIE)

Mais Mme Mordaunt a refusé de garantir qu’il serait prêt lorsqu’elle a été interrogée sur la question jeudi. «Je comprends l’inquiétude des députés de toute la Chambre et je souhaite que des mesures soient prises à ce sujet», a-t-elle seulement déclaré.

Une source proche du gouvernement a déclaré Le télégraphe que l’interdiction semblait « morte dans l’eau », tandis qu’un autre a déclaré que le gouvernement était « coincé dans une boucle » au milieu de désaccords sur le libellé de l’interdiction.

‌Jayne Ozanne, qui dirige la coalition pour l’interdiction des thérapies de conversion, a déclaré : « Je suis extrêmement en colère que le gouvernement ait continué à promettre des actions, mais n’a toujours fait qu’obscurcir et retarder. »

‌Caroline Noakes, présidente du comité restreint des femmes et de l’égalité, a exhorté M. Sunak à « aller de l’avant » avec la législation – mais a averti qu’elle n’avait rien entendu de la part du centre gouvernemental pour l’égalité « quant à savoir s’ils feraient progresser ce projet ».

Boris Johnson a renoncé à inclure les personnes transgenres dans l’interdiction des thérapies de conversion, au grand désarroi des militants trans.

Mais le gouvernement Sunak souhaiterait étendre la législation pour inclure l’interdiction de tenter de persuader un enfant de ne pas changer de sexe.

Les opposants ont averti que cela pourrait signifier que les parents, les enseignants ou les médecins pourraient faire face à des poursuites judiciaires s’ils discutent de la transition de genre avec un enfant.