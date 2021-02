Colère alors que Boris Johnson rompt sa promesse de donner le vote aux députés avant que des milliards de dollars ne soient coupés de l’aide étrangère

Boris Johnson est sur le point de rompre sa promesse de donner un vote aux députés avant qu’une réduction «catastrophique» de 4 milliards de livres sterling par an de l’aide à l’étranger ne commence, affirment des militants en colère.

Le Parlement a été informé qu’un projet de loi serait présenté, mais on ne s’attend plus à ce que cela se produise avant juillet – pourtant, les énormes réductions des dépenses commenceront à partir d’avril.

La réduction – qui rompt un engagement électoral des conservateurs – entraînera 100 000 décès évitables, a prévenu M. Raab, et elle a été qualifiée de «coup colossal» par le nouveau chef de l’aide humanitaire de Joe Biden.

Andrew Mitchell, l’ancien secrétaire conservateur au développement international, a qualifié la position du gouvernement de «pernicieuse et minable» et a déclaré qu’il «craignait de perdre un vote».

Et Sarah Champion, la présidente du Comité de développement international des Communes, a déclaré L’indépendant: «Le gouvernement ne tient pas sa promesse et revient sur sa parole.»

On pense que M. Johnson tarde à essayer d’éviter une dispute embarrassante avant d’accueillir le sommet du G7 en juin – mais les militants menacent déjà d’énormes manifestations, si les restrictions de Covid le permettent.

«Il est très clair que, si nous ne pouvons pas voir un chemin vers un retour à 0,7% dans un avenir prévisible et immédiat – et nous ne pouvons pas planifier cela – alors la législation nous obligera à la modifier.

Cependant, les projets de vote le mois dernier ont été abandonnés – et M. Raab a ensuite dévoilé les détails des coupes pour descendre au chiffre de 0,5%, qui commencerait dans six semaines.

Le député travailliste a ajouté: «Une telle réduction doit être correctement débattue et votée au parlement – c’est notre travail.

«Ce jeu politique cynique a de réelles conséquences. Des vies sont en jeu, l’éducation est en jeu, et les droits des femmes et des filles pourraient remonter à l’âge sombre à travers le Sud. »

Et Stephanie Draper, responsable du réseau Bond qui coordonne plus de 400 groupes d’aide, a déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de la question de savoir quels programmes d’aide sont coupés, de combien et comment ces décisions sont prises.