Des manifestations et des troubles ont éclaté dans la région parisienne dans la nuit après que la police a abattu un jeune de 17 ans qui n’avait pas réussi à s’arrêter lorsque la police de la circulation lui avait ordonné de le faire.

Mais les images mises en ligne et vérifiées par l’agence de presse AFP racontent une autre histoire.

Il montre deux agents près du véhicule. L’un d’eux pointe son arme vers le conducteur à travers la vitre et semble tirer à bout portant alors qu’il tente de repartir.

L’agence rapporte également qu’une personne dans la vidéo peut être entendue dire “vous allez recevoir une balle dans la tête” – mais on ne sait pas qui le dit.

Deux autres personnes se trouvaient dans la voiture au moment de la fusillade : l’un s’est enfui tandis qu’un autre, également mineur, a été arrêté et détenu par la police.

L’incident a suscité colère et désordre dans la nuit, avec des voitures et des poubelles incendiées et des abribus détruits. Des feux d’artifice ont également été tirés à proximité du commissariat. La police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, dont certains ont érigé des barricades toute la nuit.