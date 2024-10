Coleman donne plus à Bills que son prédécesseur

Buffalo, New York (WGR Sports Radio 550) – Lorsque les Buffalo Bills ont remanié leur noyau de receveurs cette intersaison, la plus grande question était « qui va remplacer la production de Stefon Diggs ? ». Cette question méritait d’être posée, et il semble que nous pourrions enfin avoir notre réponse avec Amari Cooper.

Mais pendant que nous essayions tous de comprendre cela, Keon Coleman a discrètement remplacé le rôle d’un autre Bill important des cinq dernières années qui a quitté cette intersaison : Gabe Davis.

Davis a été le principal récepteur X des Bills pendant plusieurs saisons. Le receveur X est celui qui est aligné directement sur la ligne de mêlée, ce qui peut être plus difficile à jouer que le receveur Z qui obtient un mètre supplémentaire entre lui et le défenseur pour échapper à la couverture médiatique.

Keon Coleman a joué les deux, mais obtient de nombreux clichés dans ce spot de Gabe Davis.

De plus, Davis serait le receveur des Bills qui jouerait le plus de snaps au cours de la plupart des semaines. Cette année, Keon Coleman mène les Bills en un éclair à ce poste.

On a l’impression que les attentes des deux joueurs sont relativement les mêmes. Soyez un grand receveur physique, faites de gros jeux occasionnels et soyez quelqu’un de confiance pour bloquer dans le jeu de course. Les deux joueurs l’ont fait, mais de manière différente.

Avec Gabe Davis, chaque contribution qu’il a apportée se ressemblait. Soit il courait devant les défenseurs, et Josh Allen lui faisait courir le dessous, soit il revenait au football pendant qu’Allen gagnait du temps. Ce furent les jeux les plus cohérents de Davis.

Cela étant dit, les jeux géants sur le terrain ont diminué à mesure que sa carrière de Bills progressait.

Ce que vous n’avez pas retiré de Davis, c’est la capacité de créer avec le ballon dans les mains, ou quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour monter et attraper un ballon contesté. Et dans l’un de ces domaines, Coleman l’épate.

En ce qui concerne les verges après attrapé, en quatre ans avec les Bills, le sommet en carrière de Gabe Davis pour une saison était de 179 verges. Keon Coleman, en seulement sept matchs, en est déjà à 165 verges.

Coleman n’a pas la vitesse d’emballement révolutionnaire, mais il a les instincts les plus sournois et naturels d’un retourneur de botté de dégagement. Vous avez vu de gros matchs contre Houston et Tennessee, où Coleman attrape le ballon, trouve l’espace libre et court vers celui-ci, se débarrassant d’un plaqueur ou faisant rater un homme si nécessaire.

Vous pourriez penser que Coleman a également un avantage sur Davis dans les situations de capture contestées. C’est ce que j’ai pensé lorsque j’ai plongé dans les chiffres, mais les chiffres disaient que mes yeux me trompaient.

En repensant à la capacité de Gabe Davis dans des situations de capture contestées, je me souviens d’un joueur qui attrapait souvent le ballon avec une technique un peu erronée. Parfois, il l’attrapait encore, mais il y avait cette ambiance de bras d’alligator avec Davis, où parfois ses mains ne se rejoignaient pas lorsque le ballon arrivait.

Cela a permis à Davis d’attraper 29 des 71 passes contestées au cours de sa carrière. Un taux de capture de 40,8%.

J’ai écrit à ce sujet en septembre, mais Coleman bâtit encore une fois la réputation de quelqu’un qui prospère grâce à des captures contestées, mais pourtant les chiffres ne le représentent tout simplement pas.

Coleman a une fiche de 3 sur 8 sur les ballons contestés cette saison, bon pour 37,5 %. Ce n’est pas très différent de ce qui s’est passé à l’université, lorsque Coleman s’est classé 98e sur 120 receveurs en pourcentage de captures contestées.

Son taux de capture contesté de 37,5 % le classe 56e sur 84 receveurs avec vingt cibles ou plus cette saison.

Maintenant qu’Amari Cooper est dans le giron, je me demande si ces chiffres de Coleman pourraient s’améliorer. Combien de ces balles contestées lui ont été lancées, alors qu’elles n’auraient pas dû, parce que les Bills n’avaient tout simplement pas d’autres options ?

Quoi qu’il en soit, c’est un jeu qui devra devenir plus efficace dans l’offensive des Bills.

Dans l’ensemble, Coleman, en tant que recrue, est en passe de produire à peu près autant que Davis lors de sa meilleure saison. Coleman est actuellement sur la bonne voie pour 38 attrapés, 792 verges et 5 touchés, avec une moyenne de 20 verges par attrapé.

En termes de verges, ce serait la deuxième meilleure saison de Davis en tant que Bill, et ne serait qu’à 44 verges du sommet en carrière de Davis. Et c’est si la production de Coleman n’augmente pas, ce qui, je pense, augmentera.

L’impact de Cooper, détournant l’attention défensive des autres, devrait être une bonne nouvelle pour Coleman. La saison dernière, Rashee Rice était un exemple de receveur de 2e ronde, qui a plutôt bien commencé et a explosé tout au long de la séquence.

Coleman ne remplace pas ce que les Bills ont perdu à Diggs cette intersaison. Mais ce qu’il fait, c’est donner aux Bills ce qu’ils ont perdu à Davis, il le fait simplement de différentes manières.