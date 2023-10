COLEEN Rooney révèle aujourd’hui que Wayne a subi une vasectomie – un secret qu’elle a utilisé pour piéger Rebekah Vardy en tant que personne qui divulgue des détails à son sujet.

Maman Coleen révèle le détail – quelques heures seulement après que Rebekah ait quitté le pays en vacances – selon lequel la légende anglaise a été coupée après la naissance de leur quatrième fils.

Coleen Rooney révèle le secret très personnel sur son mari Wayne qui l'a aidée à dénoncer Rebekah Vardy

Rebekah a quitté le pays en vacances avant la sortie du documentaire de Coleen

Rebekah a été photographiée tenant sa fille Olivia à l’aéroport[/caption]

Dans son nouveau documentaire, elle raconte comment elle a publié une fausse histoire sous les yeux de Rebekah, affirmant simplement qu’elle partait au Mexique pour un traitement de fertilité dans l’espoir qu’ils pourraient enfin avoir une fille.

Rebekah, mère de cinq enfants, ne savait rien de l’opération de Wayne, alors lorsque l’histoire a été publiée, Coleen a estimé qu’elle l’avait divulgué.

Dans Coleen Rooney : The Real Wagatha Story, qui sortira demain sur Disney+, elle déclare : « J’ai réfléchi aux informations que j’allais mettre sur cette histoire pour que seul le compte de Rebekah puisse les voir.

« Je voulais faire une histoire dans laquelle j’étais certain qu’il n’y avait aucune vérité et qu’elle ne pouvait venir de personne d’autre. »

Coleen, 37 ans, maman de Kai, 13 ans, Klay, 10 ans, Kit, sept ans et Cass, cinq ans, a ajouté : « Après la naissance de chacun de mes enfants, la presse se demande toujours si j’allais avoir un autre bébé. . La grande question est toujours : « Voudriez-vous une fille ? »

« J’ai toujours pensé que j’aurais peu d’enfants, peut-être trois au maximum. Et puis le numéro quatre est arrivé. Wayne et moi avons parlé de sa vasectomie.

« Il a dit : ‘Après ce bébé, ça y est, on n’en aura plus !’ Et Wayne est allé chercher la cisaille. Je savais avec certitude que nous n’en aurions plus.

Coleen dit qu'elle a publié une fausse histoire uniquement pour les yeux de Rebekah

Le juge lors du conflit entre les Wags et la Haute Cour a estimé qu'il était probable que Becky ait divulgué des informations.