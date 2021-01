Coleen Rooney a rendu hommage à sa défunte sœur Rosie à l’occasion du huitième anniversaire de sa mort.

Rosie McLoughlin est décédée à l’âge de 14 ans en 2016 après une bataille contre le syndrome de Rett, un trouble cérébral rare qui entraîne de graves handicaps.

Coleen a partagé une jolie photo en noir et blanc d’elle en train de câliner sa jeune sœur sur Instagram aujourd’hui et a déclaré qu’elle aurait souhaité que ses fils l’aient rencontrée.

« 8 ans depuis que notre Rosie a eu ses ailes d’ange et s’est envolée au paradis pour danser et courir librement. Mes garçons parlent de vous tout le temps Ro, j’aurais aimé qu’ils aient tous pu vous rencontrer. Je t’aime et tu me manques chaque jour ️ », a déclaré la maman .







(Image: Twitter)



Coleen était à la Barbade avec ses jeunes frères, Joe et Anthony, en janvier 2016, lorsqu’ils ont été appelés pour dire que l’état de Rosie s’était détérioré.

La famille a immédiatement interrompu leur voyage et s’est précipitée aux côtés du jeune.

Une déclaration des McLoughlins à l’époque a déclaré: «Malheureusement, notre ange spécial Rosie, notre fille et sœur bien-aimées, est allée au paradis à 2 h 50 ce matin à la maison où elle était entourée de sa famille aimante.







(Image: Instagram)



«Rosie n’avait que 14 ans et a combattu toute sa vie contre le syndrome de Rett. Tout au long de sa vie, elle a apporté tant d’amour et de bonheur à toute notre famille et à tous ceux qui l’ont connue et rencontrée.

«Elle était une petite fille si forte et une inspiration pour nous tous. Nous chérirons à jamais les souvenirs que nous avons partagés et l’amour qu’elle nous a montré chaque jour de sa vie. En tant que famille, nous avons le cœur brisé mais nous avons la chance de l’ont eue dans nos vies. «







(Image: ITV)



Coleen aurait « idolâtré » sa sœur adoptive et lui a demandé d’être la demoiselle d’honneur en chef lorsqu’elle a épousé son chéri d’enfance Wayne en 2008.

Rosie avait été accueillie en famille d’accueil par les parents de Coleen, Tony et Colette, alors qu’elle avait deux ans.

L’ancienne institutrice de crèche Colette a précédemment déclaré à propos de leur lien: « Coleen idolâtre Rosie et Rosie idolâtre Coleen … quand Coleen entre dans la pièce, les yeux de Rosie s’allument. »