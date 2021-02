Coleen Rooney a publié un hommage poignant à sa défunte sœur Rosie McLoughlin le jour de son anniversaire.

Rosie, qui avait le syndrome de Rett, un trouble cérébral rare causant de graves incapacités, est décédée à l’âge de 14 ans.

La maman, 34 ans, a marqué le jalon qui aurait été le 22e anniversaire de sa sœur Rosie.

Accompagnant ses aimables paroles, Coleen a partagé une photo personnelle qu’elle aime de sa sœur avec ses fans.

Dans le claquement, sa sœur Rosie a posé avec une version en carton découpé du WAG elle-même qui avait un boa en plumes drapé dessus.

Elle a écrit: « Joyeux anniversaire céleste à notre ange Rosie. Passez la meilleure journée pour célébrer Ro. Aimez et vous manquez chaque jour.







(Image: coleenrooney / Instagram)



« J’adore cette photo quand tu as trouvé ma découpe de parfum en carton amusante avec ton tonneau de plumes. »

Il est entendu que Coleen a idolâtré sa sœur et qu’ils étaient incroyablement proches.

Elle a élu Rosie comme sa demoiselle d’honneur en chef lors de son mariage avec Wayne Rooney en 2008.







(Image: coleenrooney / Instagram)



Sa mère Colette a dit précédemment de leur lien: « Coleen idolâtre Rosie et Rosie idolâtre Coleen … quand Coleen entre dans la pièce les yeux de Rosie s’allument. »

Les parents du WAG, Tony et Colette, ont adopté Rosie âgée de deux ans dans leur famille.

Cela fait huit ans que Rosie est décédée.







(Image: coleenrooney / Instagram)



À l’époque, Coleen et ses jeunes frères Joe et Anthony ont immédiatement interrompu leurs vacances à la Barbade lorsque l’état de santé de Rosie s’est détérioré.

À l’époque, sa famille a publié la déclaration: «Malheureusement, notre ange spécial Rosie, notre fille et notre sœur bien-aimées, est allée au paradis à 2 h 50 ce matin à la maison où elle était entourée de sa famille aimante.

«Rosie n’avait que 14 ans et a combattu toute sa vie contre le syndrome de Rett. Tout au long de sa vie, elle a apporté tant d’amour et de bonheur à toute notre famille et à tous ceux qui l’ont connue et rencontrée.

«Elle était une petite fille si forte et une inspiration pour nous tous. Nous chérirons à jamais les souvenirs que nous avons partagés et l’amour qu’elle nous a montré chaque jour de sa vie. En tant que famille, nous avons le cœur brisé mais nous avons la chance de l’ont eue dans nos vies. «