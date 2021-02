Les tentatives de Coleen Rooney et Rebekah Vardy pour régler l’affaire Wagatha Christie ont échoué, prétend-on.

Le duo se serait rencontré jeudi pour des pourparlers de paix avec leurs avocats, mais n’a pas réussi à parvenir à un accord.

Un juge de la Haute Cour leur avait donné un délai du 8 février pour s’entendre afin d’éviter un procès.

Rebekah, 38 ans, poursuit Coleen, 34 ans, pour diffamation pour une publication Instagram qu’elle a publiée en 2019 dans laquelle elle affirmait que le compte de Rebekah était à l’origine d’un certain nombre d’histoires parues dans les journaux.

Une source a déclaré au Sun: « Les pourparlers étaient censés rapprocher les femmes d’une résolution, mais cela n’a fait que rendre leurs différences plus apparentes. Cela s’est terminé dans une impasse. »

The Mirror a contacté les représentants de Rebekah Vardy et Coleen Rooney pour commentaires.

En 2019, Coleen a accusé le récit de Rebekah d’être derrière des histoires qui ont été divulguées de sa page Instagram privée.







L’épouse de Wayne Rooney a mis sur pied sa propre opération de piqûre pour attraper quiconque avait transmis des informations de sa page privée à la presse.

Elle a déclaré avoir publié une série de fausses histoires et bloqué tous ses abonnés à l’exception du compte de Rebekah.

Cela a valu à Coleen le surnom de Wagatha Christie pour ses recherches en ligne.

Rebekah a nié être à l’origine des fuites, insistant sur le fait qu’un certain nombre de personnes avaient accès à sa page Instagram et a intenté une action en diffamation dans le but d’effacer son nom.







L’année dernière, une audience préliminaire s’est prononcée en faveur de Rebekah, le juge ordonnant à Coleen de payer 22 913 £ à titre de dépens.

Rebekah a récemment suggéré qu’elle estimait que la dispute judiciaire pourrait «potentiellement» être réglée bientôt.

Elle a déclaré en décembre de l’année dernière: « La nouvelle année pourrait potentiellement voir une résolution entre nous. Je suis sûre que le public en a assez de lire à ce sujet aussi. »