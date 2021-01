Coleen Rooney a accueilli la nouvelle année entourée de ses quatre garçons.

Le WAG, 34 ans, a donné aux fans un aperçu de ses célébrations en publiant des photos sur son compte Instagram au cours des derniers jours.

La veille du réveillon du Nouvel An, Coleen et ses fils Kai, 11 ans, Klay, 7 ans, Kit, 4 ans et Cass, 2 ans, ont construit un bonhomme de neige.

Dans le claquement qu’elle a partagé, le bonhomme de neige portait un chapeau en laine, avec des pierres pour les yeux et le nez et des brindilles pour la bouche et les bras.

Ses garçons ont tous souri fièrement pour la caméra avec leur mère, qui avait l’air typiquement glamour dans un manteau à carreaux rouge et bleu et un bandeau en laine.







«Jours de neige», Coleen a légendé la photo, ajoutant des emojis de bonhomme de neige et de flocon de neige.

Le soir du Nouvel An, le gang portait tous des pyjamas assortis avec leurs noms brodés.

Coleen a écrit à côté de la photo: « Bonne année de ma part et mes dates NYE.







«Je vous souhaite à tous santé et bonheur pour 2021.

«Espérons que l’année prochaine, nous pourrons tous faire la fête, danser, embrasser, câliner et célébrer la nouvelle année en toute sécurité avec nos amis et notre famille.

À Noël, Coleen avait partagé une photo de tous avec son mari Wayne Rooney.







Elle avait l’air élégante dans une robe verte scintillante avec une ceinture noire autour de la taille et accessoirisée avec une paire de boucles d’oreilles Chanel flash.

Le couple enroula ses bras autour de ses enfants alors qu’ils rayonnaient tous devant la caméra.

« Un très joyeux et béni Noël à tous x », a écrit Coleen sous-titré.