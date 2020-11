Coleen Rooney “ avait un espion dans le camp de Vardy ”: nouvelle tournure dans l’affaire Wagatha Christie

Coleen Rooney avait un espion dans le camp de Vardy, cela a été affirmé dans une nouvelle tournure dans l’affaire Wagatha Christie, comme la source affirme qu’un initié est “ prêt à parler ” de Rebekah.

Elle aurait dit à des amis que l’initié était “ extrêmement proche ” de Mme Vardy.

Mme Rooney, 34 ans, a accusé Mme Vardy, 38 ans, d’avoir raconté à la presse des “ fausses histoires ” sur sa vie privée en octobre dernier après avoir mené une “ opération de piqûre ” de plusieurs mois qui l’a vue surnommée “ Wagatha Christie ”.

L’épouse de l’ancienne star anglaise Wayne Rooney a affirmé que l’épouse du footballeur Mme Vardy – l’épouse de Jamie Vardy – avait partagé de fausses histoires qu’elle avait publiées sur son compte Instagram personnel avec le journal The Sun.

Mme Vardy, qui est mariée à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, nie les accusations et poursuit Mme Rooney en dommages-intérêts pour diffamation devant la Haute Cour de Londres.

Mme Rooney pense que les preuves de la taupe sans nom pourraient être essentielles dans sa bataille en cours devant la Haute Cour avec sa rivale.

Coleen Rooney (à gauche, à Manchester vendredi) et Rebekah Vardy (à droite, au National Ice Centre de Nottingham pour une séance d’entraînement Dancing On Ice 2021 la semaine dernière) sont enfermées dans une bataille à la Haute Cour de Londres.

Les deux hommes sont sur le point de tenir des pourparlers de paix de dernière minute – qui peuvent impliquer leurs maris footballeurs – mais Coleen Rooney aurait un tour dans sa manche qu’elle utilisera si l’affaire est portée devant les tribunaux.

Selon The Sun, l’initié est prêt à s’opposer à Rebekah Vardy devant le tribunal.

«Coleen est prêt à tout. Elle a de nombreuses preuves solides, y compris des déclarations, et prévoit d’appeler des témoins si cela va jusqu’au procès ”, a déclaré une source au journal.

“ Coleen a également une grande révélation dans sa manche qu’elle a l’intention d’utiliser si cela arrive au tribunal. Son équipe a un homme à l’intérieur extrêmement proche de Rebekah qui est prêt à parler.

Mais en réponse aux rapports suggérant qu’un initié était prêt à parler, Charlotte Harris, du cabinet juridique de Mme Vardy Kingsley Nap-ley, a déclaré: “ Il ne peut y avoir de témoin mystérieux de quelque chose qui ne s’est pas produit.

“ Le simple fait est que Rebekah Vardy n’a pas divulgué les publications privées de Coleen Rooney sur Instagram et rien ne peut changer cela ”, a-t-elle déclaré.

Mme Rooney a écrit sur Instagram et Twitter: “ J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues. C’est ……………. Récit de Rebekah Vardy.

Le couple a jusqu’au 8 février pour parvenir à un règlement sur le désaccord, ou doit se préparer à une audience en diffamation de cinq jours l’année prochaine.

Le 20 octobre, Rebekah Vardy a remporté le premier tour de sa bataille en diffamation contre Coleen Rooney, lorsque le tribunal a jugé que le poste “ identifiait clairement ” Mme Vardy comme étant “ coupable d’abus de confiance grave et constant ”.

Quelques minutes plus tard, Mme Rooney a répondu avec une déclaration via son porte-parole, affirmant qu’elle était “ désireuse ” d’entendre ce que Mme Vardy avait à dire au tribunal.

Pourquoi la décision de la semaine dernière dans cette affaire est-elle importante? La décision de la semaine dernière de la Haute Cour concernait le libellé de la dernière phrase du tristement célèbre post Instagram de Coleen Rooney, dans lequel elle accusait Rebekah Vardy d’avoir divulgué de “ fausses histoires ” sur sa vie privée aux médias. Elle a écrit: “ J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues. C’est ……………. Le récit de Rebekah Vardy. Mme Rooney a affirmé qu’elle faisait simplement référence au compte Instagram de Mme Vardy plutôt qu’à Mme Vardy elle-même. Mais le juge a déclaré qu’un lecteur ordinaire ne prendrait pas le mot «compte» pour «indiquer que Mme Rooney reste dans le doute quant à l’identité du fautif». Aujourd’hui, le juge a rendu une décision importante selon laquelle le poste «identifiait clairement» Mme Vardy comme «coupable d’un abus de confiance grave et constant». Il était également en désaccord avec l’affirmation de Mme Rooney selon laquelle l’utilisation de plusieurs ellipses dans la dernière ligne diluait le sens. Cela signifie que le tribunal n’a aucun doute quant à la personne contre qui l’accusation a été portée – Mme Vardy – ce qui sera pris en considération si l’affaire de diffamation est jugée l’année prochaine.

Le porte-parole de Mme Rooney a déclaré à MailOnline après la décision: “ La décision d’aujourd’hui sur la signification juridique technique du poste ne change rien. La défense de Coleen contre cette action malavisée a été déposée le mois dernier.

“ Il expose clairement les faits de son cas, qui restent les mêmes quelle que soit la décision sur le sens. Les questions clés de l’affaire restent les trois histoires du compte Instagram privé de Coleen publié par The Sun et la relation de Rebekah avec le journal, y compris sa chronique “ Secret Wag ”.

“ Coleen est ravie que le juge ait ordonné à Rebekah de déposer sa réponse à la défense, sous serment, au plus tard le 8 décembre. Après trois ans de stress et d’anxiété face aux fuites de son compte privé sur les réseaux sociaux, Coleen tient à voir progrès réalisés sur les vrais problèmes, à commencer par ce que Rebekah doit dire à la cour.

Le juge Warby a statué que la signification “ naturelle et ordinaire ” des messages de Mme Rooney était que Mme Vardy avait “ régulièrement et fréquemment abusé de son statut d’adepte de confiance du compte Instagram personnel de Mme Rooney en informant secrètement le journal The Sun des publications privées de Mme Rooney et histoires’.