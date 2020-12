Coleen Rooney aurait envoyé un texto à Rebekah Vardy pour la féliciter pour sa nouvelle de grossesse avant de publier le message de Wagatha Christie.

Rebekah, 38 ans, poursuit Coleen, 34 ans, pour diffamation après avoir prétendu que quelqu’un derrière la publication Instagram de Rebekah avait divulgué des histoires à son sujet à la presse.

Elle nie être la source des histoires et nie également les allégations selon lesquelles elle aurait écrit la colonne The Sun’s Secret Wag.

Dans un document de 59 pages soumis à la Haute Cour dans l’affaire, l’équipe juridique de Rebekah affirme que Coleen savait qu’elle était gravement enceinte au moment de son tristement célèbre post Instagram en octobre 2019, et qu’il était « évident » qu’elle subirait « des abus extrêmes. « , Rapporte The Sun.

Ses avocats disent que Coleen a envoyé un message WhatsApp disant: « Félicitations pour votre brillante nouvelle. J’espère que tout va bien pour vous x. »

On ne sait pas combien de temps avant de publier le message de Wagatha Christie, Coleen aurait envoyé un texto à Rebekah au sujet de sa grossesse.







Dans son post Instagram, Coleen a accusé le compte Instagram de Rebekah d’avoir divulgué des histoires de sa page Instagram privée.

Elle a déclaré qu’elle avait bloqué tous les comptes sauf un de son flux Instagram privé et avait publié plusieurs fausses histoires pour voir si elles finiraient dans la presse, une tactique qui lui a valu le surnom de « Wagatha Christie ».

Quand ils l’ont fait, elle a dit qu’ils n’avaient été consultés que par un autre compte Instagram, écrivant: « C’est … le compte de Rebekah Vardy. »

L’équipe juridique de Rebekah affirme que Coleen savait que sa publication sur Instagram recevrait «une republication immédiate et généralisée sur les réseaux sociaux, la presse audiovisuelle et la presse écrite».

Le document dit: «Compte tenu de la gravité de l’accusation portée contre la réclamante, il était évident pour la défenderesse que la réclamante subirait des abus et une hostilité extrêmes à la suite de la« sortie »publique de la défenderesse.»







Après que le message soit devenu viral, Rebekah a été ciblée par des trolls espérant que son bébé mourrait.

La réponse a été publiée avant les pourparlers de paix de dernière minute entre eux.

On espère que les pourparlers permettront d’éviter un procès coûteux de cinq jours l’été prochain.

Ils ont jusqu’au 8 février pour parvenir à un accord ou ils devront affronter la Haute Cour.

Un juge a décidé que Coleen devait maintenant prouver que c’était Rebekah elle-même et non quelqu’un ayant accès à son compte qui avait donné l’information à la presse.









Cela vient après qu’il ait été affirmé que Rebekah a nommé deux autres WAG dans l’affaire.

Danielle Lloyd et Dawn Ward auraient été nommées dans le nouveau document juridique, qui prétend qu’elles étaient deux des plus de 300 personnes au courant d’informations sur le compte Instagram privé de Coleen, bien qu’aucun d’eux ne soit accusé d’être la personne derrière les fuites.

Les journaux affirment également que Coleen a menacé Becky trois jours avant de publier sa déclaration explosive.

On prétend que Coleen a envoyé un message à Becky depuis son compte Instagram privé, en disant: « Si vous jouez à des jeux avec moi, je les jouerai plus fort. »

On dit qu’elle accuse également Coleen de «blâmer la victime» et prend un coup sur son enquête, disant qu’elle n’a duré que cinq semaines et un jour et non les cinq mois que Coleen a suggéré que cela avait duré.







Les avocats de Rebekah ne blâment personne d’autre, mais demandent plutôt pourquoi c’est Becky qui a été accusée plus que quiconque.

Les avocats affirment: «La presse s’intéresse indépendamment à la revendicatrice et elle est mariée à un footballeur célèbre.

«Elle n’a pas besoin de susciter l’intérêt en échangeant les informations privées du défendeur ou d’autres personnes.

Mirror Online a contacté les représentants de Coleen Rooney et Rebekah Vardy pour commentaires.