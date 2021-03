«Pourquoi autrement ai-je su instinctivement de garder cela secret? Papa ne me l’a jamais demandé mais je ne l’ai dit à personne. Pendant près d’un an, j’ai été fréquemment maltraité. Cela ne s’est jamais produit pendant les vacances scolaires parce que mes frères et sœurs étaient là, mais quand il n’y avait que papa, Bernie et moi, cela se produisait presque tous les jours de la semaine jusqu’à ce que je retourne à l’école.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy