Coleen Nolan a révélé que son nouveau petit ami a presque 10 ans son cadet et qu’elle a des moments où elle s’inquiète d’être « trop ​​vieille pour lui ».

La star de Loose Women, 55 ans, a rendu public sa nouvelle romance l’année dernière après avoir rencontré son nouvel homme via une application de rencontres.

Elle garde son identité secrète, mais elle a maintenant révélé qu’il avait huit ans de moins qu’elle, mais ils ont beaucoup en commun.

Dans sa newsletter hebdomadaire pour The Mirror, Coleen a expliqué qu’ils avaient parlé de l’écart d’âge mais que cela ne semblait pas être un problème.

Elle a écrit: «J’ai eu cette discussion avec l’homme que je vois.

« Il a 47 ans et j’ai 55 ans et, bien qu’il ne reste que huit ans entre nous, j’ai des moments d’inquiétude, je suis un peu trop vieux pour lui.

«D’un autre côté, nous avons tous les deux une vision similaire et nous sommes au même endroit dans notre vie. Il a divorcé avec des enfants, tout comme moi, donc nous avons beaucoup en commun aussi.

Coleen a poursuivi en admettant qu’elle pense que les relations entre les âges peuvent être un succès car tout dépend du fait que les couples ont la même «attitude envers la vie».

Elle a poursuivi: «Je pense que votre attitude à l’égard de la vie a beaucoup à voir avec le succès d’une relation d’âge.

« Vous pouvez être une vieille âme à 30 ans et trouver des gens de votre âge fatigants ou un jeune de 50 ans qui a toujours envie de faire la fête et qui convient mieux à quelqu’un de plus jeune. »

Cependant, Coleen ne peut s’empêcher de se demander si les huit ans entre elle et son nouvel homme deviendront un problème.

Elle a ajouté: « Je suppose que mon insécurité à sortir avec quelqu’un de beaucoup plus jeune serait qu’il en arriverait à un point où il pensait que j’étais trop vieux pour lui ou que je commencerais à me sentir vieux parce que j’étais avec quelqu’un de beaucoup plus jeune .







« Il y a bien sûr des relations entre les âges qui se sont avérées un grand succès – prenez feu Barbara Windsor et son mari Scott, qui ont été heureux pendant de nombreuses années. »

Coleen a récemment avoué que bien qu’elle apprécie sa nouvelle relation, elle est déjà testée car ils sont séparés par le verrouillage.

Elle n’aime pas les appels vidéo, alors ils gardent leur romance vivante au téléphone.

Le favori de la télé nous a dit: « Heureusement, j’ai trouvé quelqu’un que j’aime vraiment en ligne – le défi maintenant est de savoir comment maintenir la relation quand nous ne pouvons pas nous rencontrer.







« Je dois admettre que je ne suis pas du genre à faire des appels FaceTime sans fin – je ne suis pas encore prêt pour lui de me voir dans mon pantalon de survêtement et, croyez-le ou non, je me sens assez gêné lors des appels vidéo .

«Mais nous parlons au téléphone tous les jours et ce depuis fin septembre.

«J’apprécie le flirt et j’ai quelque chose de sympa à espérer pendant les heures interminables de verrouillage, mais c’est frustrant de ne pas pouvoir faire avancer les choses.





« J’adorerais tous les conseils pour les rendez-vous virtuels, alors envoyez-moi un message si vous avez de bonnes idées. »

Coleen est célibataire depuis 2017 après s’être séparée de son mari numéro deux, Ray Fensome, après 11 ans de mariage.

Elle était auparavant mariée à la star de I’m A Celebrity, Shane Richie, le père de ses deux fils.