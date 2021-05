Coleen Nolan a hâte d’avoir à nouveau des relations sexuelles alors qu’elle commence à sortir avec un nouvel homme

COLEEN Nolan a révélé qu’elle avait hâte d’avoir à nouveau des relations sexuelles alors qu’elle partageait sa nouvelle relation.

La star de Loose Women, 56 ans, a raconté comment elle avait rencontré un « gentil mec » en ligne, et avec lui, avait retrouvé un intérêt pour l’intimité.

Elle a dit dans sa nouvelle Colonne de tante de l’agonie miroir: « Personnellement, j’ai vraiment hâte d’avoir à nouveau des relations sexuelles après avoir mangé des sandwichs ces cinq dernières années.

« J’ai vu un gars sympa que j’ai rencontré en ligne, alors j’espère que je n’aurai plus à compter sur les fesses bien plus longtemps. »

Elle a expliqué que rencontrer un homme en ligne était mieux pour elle car elle ne boit pas et aurait donc du mal à rencontrer un nouvel homme dans un bar.

Coleen a ri sur l’émission ITV à la statistique selon laquelle 15% des femmes au Royaume-Uni préféreraient manger un sandwich plutôt que d’avoir des relations sexuelles.

Elle avait précédemment suggéré que la nourriture pouvait être meilleure que le sexe, parlant une fois sur Loose Women de la façon dont le chocolat est son choix préféré.

Elle a dit: « J’ai toujours dit sur Loose Women que je préfère le chocolat au sexe parce qu’il dure plus longtemps, a meilleur goût et je n’ai pas besoin d’avoir l’air bien pendant que je le mange. »

Ce nouvel homme semble cependant avoir changé d’avis, depuis que son amour de verrouillage a échoué.

La personnalité de la télévision a raconté comment ses enfants lui avaient reproché de rester trop tard avec son nouvel amour, car elle passait toute la journée avec lui et ne rentrait à la maison qu’à 2 heures du matin.

Coleen a déclaré: «Le lendemain, mes enfants m’ont dit qu’ils devraient fixer un couvre-feu parce que je ne peux pas arriver à ce moment-là le matin.

« Ils sont vraiment ravis pour moi, cependant. C’est un adulte, affectueux et très drôle – mes côtes me font mal à cause du rire – et le sens de l’humour est un must pour moi chez un partenaire. »

Coleen a trois enfants; deux fils avec Shane Richie et une fille avec Ray Fensome.

Coleen était auparavant marié à Shane Richie en 1990, divorçant neuf ans plus tard, puis Ray Fensome en 2007, bien qu’ils aient divorcé en 2018.

Coleen a rencontré Kevin, un promoteur immobilier sur Flirty Dancing, une émission de jumelage de Channel 4 où chaque partenaire apprend une danse puis la joue ensemble la première fois qu’ils se rencontrent.

Elle a rencontré un homme en ligne pendant le verrouillage, alors qu’elle partageait ses problèmes de ne pas pouvoir se rencontrer physiquement lors de leur match en septembre, mais cela s’est terminé.

Nolan a écrit: « Je dois admettre que je ne suis pas du genre à faire des appels FaceTime sans fin – je ne suis pas encore prêt à ce qu’il me voie dans mon pantalon de survêtement et, croyez-le ou non, je me sens assez gêné. sur les appels vidéo. »

Elle a partagé qu’elle avait des appels téléphoniques quotidiens avec l’homme de huit ans plus jeune qu’elle, ce qui les a maintenus connectés pendant la pandémie, mais ce n’était pas censé l’être.

L’homme qui garde sa vie sexuelle intéressante semble être un homme qu’elle a rencontré récemment et elle a révélé peu de choses à la télévision alors que ses co-stars la taquinaient.