La star de « Riverdale » est apparue mardi dans « The Drew Barrymore Show » et a partagé ses réflexions sur les redémarrages à la lumière des nouvelles de « Sex and the City ».

« Les redémarrages sont une chose délicate, tu sais? » il a dit. «Les émissions originales, lorsqu’elles ont du succès, sont placées dans cette petite assiette dorée de nostalgie et lorsque vous la modernisez et y revenez, cela a le potentiel de vraiment priver la base de fans d’origine. «

«On me demande tout le temps si Dylan (son frère jumeau et co-vedette de« The Suite Life ») et moi allons faire un redémarrage de« Suite Life », et je réponds:« Non, absolument pas »» Dit Sprouse.

« Eh bien, je vais sauter la question suivante », a déclaré Barrymore.