Cole Palmer quitte Manchester City et signe un contrat de sept ans avec Chelsea

Chelsea a signé vendredi l’attaquant anglais des moins de 21 ans Cole Palmer de Manchester City pour un montant initial de 40 millions de livres sterling (50 millions de dollars).

Palmer a conclu un contrat de sept ans avec Chelsea, qui dispose d’une option de club pour une prolongation supplémentaire de 12 mois et pourrait verser à City 2,5 millions de livres sterling supplémentaires en clauses supplémentaires.

City souhaitait garder Palmer, mais l’ampleur de l’offre de Chelsea les a finalement persuadés de tirer profit d’une étoile montante désireuse d’opportunités plus régulières en équipe première.

Le joueur de 21 ans pourrait faire ses débuts à Chelsea lors du match de Premier League samedi contre Nottingham Forest à Stamford Bridge.

« Je suis excité de commencer et c’est génial de signer », a déclaré Palmer.

« J’ai rejoint Chelsea parce que le projet ici sonne bien et grâce à la plateforme, je devrai essayer de montrer mes talents. C’est une équipe jeune et affamée et j’espère que nous pourrons faire quelque chose de spécial ici. »

Le déménagement de Palmer au Bridge porte les dépenses de Chelsea au cours des 16 mois écoulés depuis que le consortium Clearlake Capital de Todd Boehly a acheté le club à plus d’un milliard de livres sterling.

Il est le 12ème joueur à être signé par Chelsea depuis la fin de la saison dernière, son arrivée intervient après que le patron des Blues, Mauricio Pochettino, a déclaré qu’il souhaitait recruter un autre attaquant.

« Cole arrive avec l’expérience de remporter la Premier League et la Ligue des Champions et ajoute encore de la qualité et de la polyvalence à notre unité offensive », ont déclaré les co-directeurs sportifs de Chelsea, Laurence Stewart et Paul Winstanley.

« Il a démontré son talent et son potentiel dans les environnements les plus difficiles et a tenu ses promesses sur la scène internationale pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe des moins de 21 ans.

« Il est sans aucun doute prêt pour cette prochaine étape et nous sommes ravis que ce soit avec Chelsea. »

Palmer est diplômé de l’académie de City et les a aidés à remporter la FA Youth Cup en 2020, marquant en finale contre Chelsea.

S’imposant comme un habitué de l’équipe de City la saison dernière, Palmer a fait 25 apparitions toutes compétitions confondues alors que l’équipe de Pep Guardiola a remporté la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup.

Palmer a également connu du succès aux côtés de ses nouveaux coéquipiers de Chelsea, Levi Colwill et Noni Madueke, alors que l’Angleterre a remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans plus tôt cette année.

Il avait souligné son vaste potentiel avec des buts lors de la victoire de City en Super Coupe de l’UEFA contre Séville et lors de la défaite du Community Shield contre Arsenal cette saison.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)