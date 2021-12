Cole mène UConn en désavantage numérique à la déroute 88-59 de Grambling St.

STORRS, Connecticut : N° 17 UConn a eu la chance de montrer sa profondeur samedi, jouant sans deux partants blessés qui seront absents pour les prochaines semaines.

RJ Cole a marqué 18 points et la recrue Jordan Hawkins en a ajouté 15 pour intensifier et aider les Huskies à mettre Grambling State en déroute 88-59.

Isaiah Whaley a récolté 12 points et huit rebonds, et Akok Akok a marqué avec 10 pour les Huskies (8-1), qui sont sur le meilleur départ du programme depuis leur 9-0 pour ouvrir la saison 2013-14.

Le gardien partant Tyrese Martin a raté son deuxième match alors qu’il souffre d’une fracture par avulsion du poignet gauche, ce qui devrait l’empêcher d’entrer pendant au moins deux semaines. L’attaquant Adama Sanogo a subi une tension abdominale et une déchirure possible lors d’une victoire mardi, et devrait manquer au moins trois semaines.

C’est la force du peloton, a déclaré Cole, qui a également récolté sept passes décisives, cinq rebonds et quatre interceptions. Tout le monde s’engage à un moment donné, quelle que soit la situation. Alors, nous nous sommes juste dit que là-bas, restons ensemble, restons fidèles à notre identité et tout ira bien.

Cameron Christon a marqué ses 18 points pour Grambling State (3-6) avant d’être blessé en première mi-temps, tandis qu’AJ Taylor a ajouté 10 points et 10 rebonds.

Les Huskies menaient par 17 points à la mi-temps et ont pris leur première avance de 20 points, 58-36 sur 3 points de Hawkins moins de 5 minutes après le début de la seconde mi-temps. Un 3 points d’Akok a porté le score à 72-42.

UConn a effectué une première manche de 17-6, mise en évidence par une paire de 3 pour Hawkins et Akok convertissant un dunk de lob et un lancer franc.

Les Tigers Christon ont converti ses quatre premiers 3 points et sept de ses 10 tirs pour garder Grambling dans le match, mais il a dû être aidé du sol après avoir pris un coude à la tête en fin de mi-temps.

La façon dont il a tiré le ballon aujourd’hui, il était lumières éteintes, a déclaré l’entraîneur Donte Jackson. Il tirait à gauche et à droite et le plus dur, c’est qu’il nous portait, et dans la seconde mi-temps, nous avons dû trouver comment continuer à partir de là et nous nous sommes un peu dégonflés.

UConn a forcé 13 revirements en première mi-temps, les convertissant en 18 points. Les Huskies ont clôturé la première mi-temps sur une séquence de 15-4, transformant une avance de 32-26 en un avantage de 47-30 à la pause.

GRANDE IMAGE

Grambling : Les Tigers sont tombés à 0-6 en permettant à leurs adversaires de marquer 70 points.

UConn : Sanogo avait commencé 26 matchs consécutifs pour les Huskies et affichait une moyenne de 15,6 points et 6,3 rebonds par match. Martin avait une moyenne de 12,9 points et 7,7 rebonds.

Vous perdez deux gars de tout niveau de conférence, a déclaré Hurley. Maintenant, vous avez Isaiah et RJ, qui le sont aussi. RJ joue comme l’un des meilleurs gardiens de la conférence et Isaiah est l’un des joueurs les plus précieux de notre ligue en tant que joueur à tout faire. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre que ces gars soient sur une tique et alors tout le monde doit nous donner plus.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

UConn a rebondi après une victoire léthargique de neuf points contre le Maryland-Eastern Shore pour dominer Grambling. Les sondeurs attendront probablement de voir comment les Huskies en désavantage numérique se débrouillent contre des adversaires plus coriaces avant de les déplacer vers le haut ou vers le bas.

STATISTIQUES CLÉS

Après que Grambling ait réussi 11 tirs sur 22 en première mi-temps, les Huskies les ont maintenus à 10 sur 31 (32,3%) en seconde. UConn a récolté 19 points de deuxième chance contre seulement quatre pour les Tigers, et a dépassé Grambling 48-33, dont 22-9 du côté offensif.

SUIVANT

Grambling: Continuez un road trip de cinq matchs pour clôturer 2021 avec un match samedi prochain à Incarnate Word.

UConn : visite la Virginie-Occidentale mercredi.

_____

