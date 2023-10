Cole marque 4 buts pour les T’birds | Actualités, Sports, Emplois

MAYVILLE — Jada Cole a marqué quatre fois et a ajouté une passe décisive pour Chautauqua Lake lors d’une victoire 5-1 de football féminin de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association Division 2 West contre North Collins mercredi.

Cole a marqué grâce à Paige Zarpentine à la 24e minute et à Kiya Stalter à la 35e minute pour les Thunderbirds (9-4-0, 8-1-0). Après la mi-temps, Cole a marqué sur Zarpentine à la 56e minute, Taylor Donato a marqué sur Cole à la 56e minute et Cole a marqué sur Donato à la 78e minute.

Alyssa Brown et Lucy Gates ont partagé le temps devant le filet et ont réalisé trois arrêts.

Les Eagles sont tombés à 4-5-2 au total et à 2-5-2 en championnat.

HILLBILLIES BLANCS

WEST ELLICOTT — Kaylyn Carnes a marqué deux fois et Avery Johnson a ajouté un but pour Southwestern lors d’une victoire 3-0 contre Fredonia à Charles A. Lawson Field.

Carnes a marqué à la 28e minute de Lucy Brown et à nouveau à la 37e minute de Mallory Atwater.

Johnson a ajouté le dernier but des Trojans (11-2-1, 9-1-0) d’Atwater à la 72e minute.

Braya Beaver a réalisé six arrêts sans encaisser de but.

Les Hillbillies sont tombés à 4-7-1 au total et à 3-6-1 en championnat.

LES CHEVALIERS NOIRS PRÉVIENNENT

SILVER CREEK — Une avance de 2-0 à la mi-temps s’est transformée en une victoire de 6-1 en Division 2 Ouest pour Silver Creek/Forestville contre Westfield/Brocton.

Stephanie VanCheri et Marissa Grisanti ont marqué dans les 40 premières minutes pour les Black Knights (6-6-1, 2-6-1). Après la pause, Grisanti a marqué deux fois tandis que Rachel Beadle et Abby Cook ont ​​​​également marqué. Beadle, Chymerah Genovese et Molly Shaw ont chacune obtenu une passe décisive dans la victoire tandis que Meadow Azzarella a réalisé trois arrêts.

Les Wolverines sont tombés à 3-10-0 au total et à 0-9-0 en championnat.

GARNITURE D’OURS MAPLE GROVE

FREWSBURG — Taytum Jimerson, Addison Hultberg et Kealy Caflisch ont chacun marqué un but pour Frewsburg lors d’une défaite 3-1 en Division 2 Ouest contre Maple Grove.

Jaden Jimerson et Aleah Bjork ont ​​chacun obtenu une passe décisive pour les Bears (10-2-1, 8-1-0, tandis qu’Elysse Gruber a réalisé deux arrêts devant le filet.

Madilyn Seastrum a marqué pour les Red Dragons (6-6-1, 5-3-1) et Megan McGee a réalisé 12 arrêts devant le filet.

BUTLER A UN TOUR DU CHAPEAU

ELLICOTTVILLE – Brooke Butler a réussi un tour du chapeau en première mi-temps et Ellicottville a battu Cattaraugus-Little Valley 5-0 dans la division Est.

Audrey Hurlburt et Jayden Doutt ont ajouté des buts pour les Eagles (10-2-0, 10-1-0). Hurlburt, Addison John et Drew Ficek ont ​​chacun obtenu une passe décisive. Courtney Marsh a réalisé deux arrêts dans sa cage inviolée.

Les Timberwolves sont tombés à 3-8-1 au total et à 2-7-1 en championnat.

GUERRIERS BLANCS DE PORTVILLE

SALAMANQUE — Meghan Lyle a marqué deux fois et Olivia Dean a ajouté un but pour Portville lors d’un blanchissage 3-0 contre Salamanque dans la division Est.

Grace Gariepy a récolté une passe et Mackenzie Harmon a réalisé un arrêt devant le filet des Panthers (9-4-1, 8-2-0).

Keianna John a réalisé 16 arrêts pour les Warriors (3-8-3, 3-6-1).

GAGNANT DES FILETS KELLOGG

OLEAN — Cait Kellogg a marqué le but gagnant en prolongation alors qu’Allegany-Limestone a battu Olean 3-2 dans le match de la Division 1 Ouest.

Emily Gibbons a ouvert le score pour les Huskies (6-7-2, 4-6-2) à la quatrième minute avant que Kellogg ne marque pour Giardini pour les Gators (12-2-1, 9-1-1) à la 30e minute. .

Gibbons a ajouté un but d’Alaina Hirliman en seconde période, mais Addie Fisher a marqué d’Abby Peck pour Allegany-Limestone.

Lors de la séance supplémentaire, Kellogg a marqué sur Fisher.

Chloe Baker a effectué cinq arrêts pour les Gators et Emma Edwards a effectué huit arrêts pour Olean.







