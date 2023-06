Cole Kelley attribue au football d’équipe et au soutien des fans le succès des Showboats

RENARD Sports football universitaire analyste RJ Jeune l’a décrit comme « l’une des plus grandes victoires de retour » dont il ait jamais été témoin.

Menée 31-7 au début du deuxième quart-temps, l’équipe de football de l’Arkansas de Cole Kelley en 2017 semblait se diriger vers une défaite historique aux mains des Ole Miss Rebels. Après avoir marqué lors de leur premier entraînement, les Razorbacks n’ont rien réussi à faire du côté offensif du football, tandis que la défense n’a pas pu ralentir une attaque précipitée d’Ole Miss qui représentait quatre touchés sur les cinq premières possessions de l’équipe.

Kelley, qui a rejoint Young cette semaine sur son podcast, « The Number One College Football Show with RJ Young », se souvient de ce moment comme si c’était hier, détaillant ses émotions et son état d’esprit pendant ce match, ce qui en retour l’a aidé à le guider là où il c’est aujourd’hui.

« Je me souviens m’être dit : ‘Qu’est-ce qu’on va faire, arrêter ?’ Ce n’est pas dans mon ADN », a déclaré Kelley lorsqu’on lui a demandé de repenser et de réfléchir à ce moment. « Nous avons juste continué, avons eu quelques bons jeux, quelques revirements, puis beaucoup de bonnes choses se sont produites. »

Les Razorbacks ont ensuite remporté une superbe victoire de retour 38-37, qui rappelle à Kelley que tout est possible dans le sport du football.

Memphis Showboats QB Cole Kelley lors de son voyage à l’USFL Rejoignez RJ Young de FOX Sports alors que Memphis QB Cole Kelley partage son parcours de football inspirant à l’USFL.

« C’est comme ça que le football se passe », a déclaré Kelley. « Il y a beaucoup de hauts et de bas, mais il faut juste continuer à travailler, rester concentré et continuer à travailler. De bonnes choses vont commencer à se produire. »

Cette mentalité a aidé à guider Kelley tout au long de son parcours actuel dans le football, qui comprend désormais le rôle de quart-arrière partant pour les Memphis Showboats de l’USFL. Après avoir connu un départ misérable de 0-3 cette saison, les Showboats ont remporté cinq victoires consécutives et occupent actuellement la deuxième place de la division sud, en position de décrocher une place dans les séries éliminatoires.

Kelley a été exceptionnel lors de la récente poussée de son équipe. Il se classe parmi les six premiers de l’USFL pour les verges par la passe et les touchés, tout en ajoutant 92 verges au sol et deux scores au sol.

Le Showboats QB n’est pas du genre à se vanter de son succès personnel, donnant immédiatement crédit à ses coéquipiers et au jeu de l’équipe du côté défensif du ballon.

[ 2023 USFL playoff picture through Week 8 ]

« Nous jouons un très bon football complémentaire, mais ce qui compte, c’est la proximité de l’équipe », a déclaré Kelley. « Notre défensive s’est éteinte et a rendu mon travail vraiment facile. »

La défense des Showboats mène l’USFL dans les sacs (20) et les interceptions (11) pendant huit semaines de la saison. L’unité n’a pas permis à une équipe adverse de marquer plus de 20 points tout au long de la séquence de cinq victoires consécutives en cours.

En plus d’un jeu exceptionnel du côté défensif du ballon, Kelley a également été extrêmement élogieux à l’égard des fans des Showboats et du soutien qu’ils lui ont témoigné ainsi qu’à l’équipe.

« Nous avons eu le plus de fans de tous les stades où j’ai été dans l’USFL, de loin, et c’est excitant », a déclaré Kelley. « Cela vous donne ce coup de pouce supplémentaire dont vous avez besoin. Je ne peux pas en dire assez à ce sujet.

« Ils aiment leurs sports et ils aiment leurs Showboats ici. »

Kelley et les Showboats chercheront à remporter six victoires de suite lorsqu’ils accueilleront les New Orleans Breakers samedi à 15 h HE.

Tendance USFL

Calendrier USFL 2023: dates, heures, chaîne, matchs complets semaine par semaine

Prédictions de la semaine 9 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Playoffs USFL 2023: calendrier, image des séries éliminatoires, dates, heures, télévision





Classement de puissance de la semaine 8 de l’USFL: Showboats, règle de la division sud

Cotes USFL 2023 Semaine 9 : Lignes de paris, spreads

Prédictions de la semaine 8 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica





Bad Beat de l’USFL: un field goal manqué coûte cher aux parieurs des Maulers

Cotes USFL 2023 : Lignes de titre pour chaque équipe ; Les étalons restent les favoris

Prédictions de la semaine 7 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica