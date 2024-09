Cole Hauser, de Yellowstone, rencontrera ses fans au Walmart de Fort Worth

Blumhouse Productions est devenue la première société de films d’horreur au cours des 15 dernières années, à commencer par 2009. Activité paranormaleAu cours de cette période, ils ont réalisé toutes sortes de films d’horreur (ainsi que des non-horreur), des histoires qui vont du ridicule au sanglant, de celles qui hanteront vos rêves à celles qui sont de nature plus psychologique. Leur dernier, Ne dis pas de maltombe dans la dernière catégorie, jouant avec les perceptions d’une manière qui peut ne pas plaire à tout le monde.

Basé sur le Film danois 2022 Le film, qui porte le même nom, suit Louise et Ben Dalton (Mackenzie Davis et Scoot McNairy), un couple américain vivant à Londres qui, au début du film, sont en vacances en Italie avec leur fille, Agnes (Alex West Leifer). Ils y rencontrent Paddy (James McAvoy) et Ciara (Aisling Francioni), qui séjournent dans le même hôtel que leur fils, Ant (Dan Hough). Après s’être entendus, les deux couples acceptent rapidement que les Dalton rendent visite à Paddy, Ciara et Ant dans leur maison de campagne en Irlande.

La visite en Irlande commence bien, mais Louise et Ben commencent bientôt à se sentir mal à l’aise face à plusieurs choses. L’attitude de Paddy et Ciara envers la parentalité met les deux couples en désaccord, surtout lorsque Paddy se montre trop critique envers Ant, qui, selon eux, est muet en raison d’une maladie congénitale de la langue. De plus en plus de choses sont révélées au fur et à mesure que l’histoire avance, chaque révélation semblant pire que la précédente.

Écrit et réalisé par James Watkins, le film est léger en horreur mais riche en drames personnels et en explorations de la psyché humaine. Il pourrait susciter plus d’une discussion parmi les couples mariés sur ce qu’ils feraient dans une situation similaire, car une grande partie de l’histoire tourne autour de la façon dont les gens cachent souvent leurs véritables sentiments par politesse. Le malaise de Louise survient bien avant celui de Ben, qui est souvent prêt à donner à Paddy et Ciara le bénéfice du doute, mais tous deux se mordent la langue jusqu’à ce qu’il s’avère impossible de se retenir.

Le plaisir que le spectateur éprouvera à regarder le film dépendra de son goût pour les choses effrayantes. Si Paddy et Ciara semblent étranges, surtout comparées à Louise et Ben, qui sont boutonnés, Watkins mise davantage sur la montée de la tension que sur la peur pure et simple pendant la majeure partie du film. Il y a une explosion de cette tension dans l’acte final, mais le temps qu’il faut pour y arriver peut ne pas être entièrement satisfaisant pour certains.

Le film est plutôt axé sur les personnages, avec des traits conflictuels au cœur du drame. Louise et Ben ont encore du mal à accepter leur récent déménagement à Londres, et le stress de ce déménagement et d’autres problèmes conjugaux colore de nombreuses scènes. Paddy et Ciara semblent être gagas l’un de l’autre, mais certains signes de fissures trahissent leur esprit libre. La vérité est plus facile à trouver entre les deux enfants, bien que l’état de Ant l’empêche d’être pleinement franc.

McAvoy a la capacité de passer du charme absolu au côté terrifiant en un rien de temps, et c’est sa performance qui rend le film aussi captivant qu’il l’est. Davis est excellente pour montrer l’incrédulité ou l’indignation, et elle s’assure que le public ne fasse jamais confiance à Paddy et Ciara. McNairy fait de Ben quelqu’un de particulièrement timide, donnant à l’acteur caméléon un autre niveau de jeu. Francioni n’est pas aussi connue que les trois autres acteurs principaux, mais elle tient le coup.

Bien que les meurtres et le sang soient réduits au minimum dans Ne dis pas de malil réussit grâce à la manière dont il oppose ses personnages les uns aux autres psychologiquement. Blumhouse continue de montrer qu’ils connaissent de multiples façons de faire des films d’horreur, y compris l’horreur de ne pas savoir quand affronter quelqu’un sur un comportement que vous n’aimez pas.

Ne dis pas de mal sort en salles le 13 septembre.