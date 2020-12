LAS VEGAS: Bobby Cole a couru pour 138 verges et trois touchés, Nathaniel Jones a ajouté deux autres touchés au sol, et le Nouveau-Mexique a battu Fresno State 49-39 samedi soir.

L’étudiant de première année Isaiah Chavez a fait son premier départ et avait 196 verges par la passe et un score ainsi que 95 verges au sol et un touché sur 15 courses pour le Nouveau-Mexique (2-5 Mountain West Conference).

Les Lobos ont remporté des matchs consécutifs après une séquence de 14 défaites consécutives. Le Nouveau-Mexique a battu le Wyoming 17-16 samedi dernier, qui a également cassé une série de 20 défaites consécutives en conférence.

Fresno State (3-3), qui avait remporté sept matchs consécutifs contre le Nouveau-Mexique datant de 1994, a utilisé un entraînement de 16 matchs et 70 verges pour ouvrir la deuxième mi-temps et faire 31-21 lorsque le quart Jake Haener s’est brouillé pour un 3 -yard touchdown avec 6:53 à faire au troisième quart. Conner Kinslow a eu un touché de 49 verges pour rattraper sa première réception en carrière environ deux minutes plus tard, et Jones et Cole ont eu des points TD de 10 et 35 verges, respectivement, lors de jeux offensifs consécutifs avant que Cole ne marque sur une course de 9 verges faire 49-31 avec 2:33 à jouer.

Haener a été harcelé tout au long mais a passé pour 350 verges et trois touchés pour les Bulldogs.

La défense des Lobos, qui est entrée dans le match avec six sacs cette saison, a terminé avec huit sacs et 11 plaqués pour perte.

Nouveau-Mexique, qui a déménagé à Las Vegas pour la saison en raison des restrictions entourant le coronavirus pandémie, est devenue la première équipe de l’histoire à disputer une saison de sept matchs hors de son pays d’origine.

