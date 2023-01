Cole Caufield est peut-être parti, mais les Canadiens ont encore du développement à faire cette saison

MONTRÉAL — Alex Belzile s’est réveillé samedi matin en s’attendant à affronter Toronto, et c’est finalement ce qui s’est passé.

Attendez-vous à ce que Belzile s’attende à affronter les Marlies de Toronto dans l’après-midi, et non les Maple Leafs de Toronto aux heures de grande écoute dans “Hockey Night in Canada”. La raison pour laquelle Belzile a dû se rendre au Centre Bell au lieu de la Place Bell à Laval était la nouvelle dévastatrice que la saison de Cole Caufield était terminée, qu’une blessure à l’épaule qui traînait depuis des mois nécessiterait une intervention chirurgicale, que l’une des principales raisons de Les fans des Canadiens qui restaient enthousiastes à l’idée d’une équipe plongeant vers le bas du classement étaient maintenant révolus.

Alex Belzile n’est pas Cole Caufield, il ne mettra pas les fans dans les fauteuils comme Cole Caufield. Alors que Caufield représente à quel point les Canadiens pourraient avoir un brillant avenir, Belzile étant à Montréal pour ce match représente à quel point les choses sont devenues désastreuses et combien de blessures les Canadiens sont aux prises avec.

Sauf que cette nuit-là, Belzile représentait quelque chose de différent. Il a représenté ce qui rendra les matchs des Canadiens importants d’ici la fin de la saison.

Au début de la troisième période d’un match 2-2, l’entraîneur des Maple Leafs Sheldon Keefe a envoyé Auston Matthews, William Nylander et Michael Bunting par-dessus la bande. Nick Suzuki était déjà sur la glace, et Christian Dvorak et Kirby Dach avaient déjà obtenu un changement en troisième période à ce moment-là. Belzile ne l’avait pas fait.

Alors Martin St. Louis a envoyé Belzile là-bas avec Michael Pezzetta et Rafaël Harvey-Pinard sur les planches pour les Canadiens contre le premier trio des Maple Leafs, et tandis que Toronto bourdonnait autour de la zone des Canadiens tout le quart de travail, la ligne Belzile les contenait assez bien et Sam Montembeault a brillé quand ils ne l’ont pas fait.

Le quart de travail s’est terminé avec le match à égalité 2-2.

« Ce sont de petites choses que vous remarquez », a déclaré l’attaquant Josh Anderson. «Je pensais que cette ligne nous avait apporté beaucoup d’énergie ce soir et ils ont concouru. Évidemment, lorsque vous êtes pris là-bas avec la première ligne, vous devez être conscient de qui est sur la glace. Je pense qu’ils se sont très bien contrôlés, surtout contre cette première ligne, ils ont joué selon leurs capacités et étaient très forts défensivement.

Belzile a joué un peu plus de trois minutes à cinq contre cinq contre Matthews dans le match, et pendant ce temps, les Canadiens ont cédé un tir au but, ont dominé les Maple Leafs 1-0 et avaient une part de buts attendue de 96,4 pour cent, selon à Natural Stat Trick.



David Savard, Alex Belzile et Justin Barron. (Eric Bolte / USA Today)

Avec Caufield parti, ce que Belzile représente est ce que St. Louis essaie toujours de construire ici malgré une armée de joueurs clés qui regardent ce match en costume. On lui a demandé samedi matin à quel point il était plus difficile de motiver les joueurs dans un environnement perdant, et sa réponse décrivait parfaitement ce qu’il vaudrait la peine de surveiller avec le Canadien pour le reste de la saison.

« J’essaie de gagner le match de ce soir. Je me présente ce soir, je vais essayer de gagner le match. Même chose mardi. Allons-nous faire cela? Je ne sais pas, répondit-il. “Mais mon travail en tant qu’entraîneur est de les tenir responsables des normes que nous avons alors que nous construisons cette culture pour devenir une équipe qui peut gagner bien plus que nous ne perdons.”

Les Canadiens sont sortis et ont accompli cela en battant les Maple Leafs 3-2 en prolongation sur un but de Rem Pitlick, quelqu’un d’autre qui pourrait représenter ce que St. Louis tente d’accomplir. Ces normes ont été respectées d’un bout à l’autre de la programmation, et la nature collective de ce respect signifie que la culture à laquelle St. Louis fait référence a fait un pas dans la bonne direction.

“Je pense que cela fait croire aux garçons que, peu importe qui est dans ce train, nous avons besoin de tout le monde pour faire avancer le train”, a-t-il déclaré après le match. “Parfois, vous perdez des gars clés, mais le train a pour continuer, c’est la responsabilité des gars dans ce train de s’occuper des normes, de la culture et de la façon dont nous faisons les choses.

“Et je pense qu’une soirée comme celle-ci est un élément important de ce que nous recherchons.”

Il serait facile de voir la perte de Caufield s’accompagner de celle de Juraj Slafkovský et Kaiden Guhle ainsi que de tous les vétérans qui manquent à l’appel comme une opportunité de développement perdue pendant ce qui était censé être une saison de développement, car c’en est une. Mais le développement ne se limite pas aux joueurs individuels, il prend de nombreuses formes différentes.

Une nuit comme celle-ci est aussi un rappel de cela.

Les Canadiens ont mené la LNH pour les matchs masculins perdus sur blessure la saison dernière par une bonne marge, et avec Caufield parti, ils sont susceptibles de le faire à nouveau cette saison. Le directeur général Kent Hughes a été interrogé mercredi sur l’historique des blessures de l’équipe et il a dit que c’est quelque chose qu’ils devront évaluer à la fin de la saison. Mais il a admis une chose que l’équipe pourrait faire mieux.

“Avec certains joueurs”, a-t-il dit, “nous devons probablement faire un meilleur travail pour les protéger d’eux-mêmes.”

Agent de Caufield Pat Brisson expliqué sur TVA Sports avant le match que Caufield jouait avec une douleur à l’épaule depuis des mois, qu’elle était sortie quelques fois auparavant, qu’ils avaient consulté trois spécialistes de l’épaule avant de décider samedi matin de mettre fin à sa saison car le risque de aggravant la blessure et compliquant la chirurgie était trop grand.

Ce qui est clair, c’est que cette décision n’a rien à voir avec le tanking, donc cela devrait cesser. Les Canadiens n’ont aucun intérêt à tanker, Hughes a expliqué de plusieurs façons à quel point il est important pour lui que son équipe soit compétitive tout en admettant qu’il aimerait être positionné pour avoir un choix élevé lors du repêchage 2023 de la LNH. J’ai cru comprendre que la place de l’équipe au classement n’avait rien à voir avec la décision de se faire opérer ou le moment de cette décision, que cette décision ne serait pas différente si les Canadiens étaient en compétition pour une place en séries éliminatoires.

Mais il vaut la peine de se demander si permettre à Caufield de jouer à travers cela, ce que Brisson a clairement indiqué était quelque chose qu’il voulait absolument faire, n’était pas un autre exemple du besoin des Canadiens de mieux protéger les joueurs contre eux-mêmes.

“C’est difficile pour Cole, je ressens pour lui et il veut être ici et jouer et il est un peu contrarié”, a déclaré Suzuki samedi matin, “mais je pense que ce sera mieux pour son avenir et l’année prochaine.”

Ce n’est pas quelque chose qui se limite aux Canadiens, le hockey est connu pour valoriser les joueurs qui ignorent les blessures et jouent à travers elles. Mais c’est aussi une équipe qui a vu ses deux meilleurs joueurs mettre fin à leur carrière en jouant sur blessure. C’est aussi une équipe qui a vu Sean Monahan jouer avec une blessure au pied qui l’a maintenant maintenu sur l’étagère pendant sept semaines, en supposant qu’il ne s’agit que d’une blessure au pied, ce qui est une hypothèse importante à ce stade.

La culture du hockey fait des héros les joueurs qui ignorent la douleur pour entrer sur la glace. Mais cela n’a pas beaucoup de sens commercial de permettre à vos atouts les plus précieux de s’exposer continuellement à un risque supplémentaire de blessure simplement parce qu’ils veulent prouver à quel point ils sont forts et aider l’équipe. Quelque chose doit changer.

Il était approprié ce soir-là que ce soit Caufield qui ait finalement suggéré ce qui est devenu la chanson de la victoire des Canadiens cette saison, « I Won’t Back Down » de Tom Petty.

La chanson a vraisemblablement été jouée dans la chambre des Canadiens samedi soir parce qu’ils ont fait exactement ce que la chanson prêche. Ils n’ont pas joué une bonne première période, se sont inclinés 2-0 et semblaient sur le point d’être expulsés de leur propre bâtiment, mais ils se sont regroupés et ont contrôlé de longues périodes du reste du match.

Sam Montembeault — qui a un pourcentage d’arrêts de 0,934 lors des sept départs consécutifs depuis la blessure de Jake Allen — a été la principale raison pour laquelle les Canadiens ont réussi à gagner le match, ne nous leurrons pas.

Mais les Canadiens ont décidé collectivement qu’ils n’accepteraient tout simplement pas la défaite et se battre contre un adversaire plus talentueux signifiait également qu’un certain développement s’est produit dans ce match, même avec certains des joueurs clés dont l’organisation a besoin pour se développer en dehors de l’alignement.

“C’est quelque chose dont nous avons parlé, jouer pour le logo sur le devant de notre chandail, peu importe qui est hors de l’alignement”, a déclaré Anderson. «Juste concourir aussi fort que vous le pouvez. Jouer pour cette organisation est si spécial et nous avons un travail à faire, c’est d’aller là-bas et de travailler aussi fort que possible et de gagner des matchs de hockey, peu importe qui est hors de l’alignement. C’est ce que nous allons essayer de continuer à faire. »

(Photo du haut de Michael Pezzetta et Rafaël Harvey-Pinard : Minas Panagiotakis / Getty Images)