Cole Bridges, soldat de l’armée américaine, plaide coupable d’avoir tenté d’aider l’EI à tendre une embuscade et à tuer des collègues

NEW YORK – Un soldat de l’armée américaine dupé en pensant qu’il communiquait en ligne avec un terroriste alors qu’il s’agissait en réalité d’un employé du FBI a plaidé coupable mercredi d’avoir cherché à dire aux terroristes comment tendre une embuscade aux soldats américains au Moyen-Orient.

Cole Bridges, 22 ans, a plaidé devant le tribunal fédéral de Manhattan pour tenter de fournir un soutien matériel aux terroristes et tenter d’assassiner des membres du service militaire américain. Il pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison pour chacune des deux accusations lors d’une condamnation le 2 novembre.

Bridges, de Stow, Ohio, est incarcéré depuis son arrestation en janvier 2021, qui s’est produite alors qu’il était basé à Fort Stewart, en Géorgie, avec la troisième division d’infanterie, où le soldat était un éclaireur de cavalerie. Il rejoint l’armée en septembre 2019.

Selon des documents judiciaires, Bridges avait 19 ans lorsqu’il a commencé à rechercher et à consommer de la propagande en ligne faisant la promotion des djihadistes en 2019.

Les autorités ont déclaré qu’il avait exprimé son soutien sur les réseaux sociaux au groupe militant de l’État islamique et au jihad avant de commencer à communiquer en octobre 2020 avec un employé du FBI se faisant passer pour un partisan du groupe État islamique qui était en contact avec les combattants du groupe au Moyen-Orient.

Lors de son audience de plaidoyer, Bridges a reconnu avoir tenté de fournir un soutien matériel aux membres du groupe État islamique.

« Le soutien que j’ai fourni comprenait des conseils tactiques, des schémas dessinés à la main des manœuvres potentielles des troupes, des pages du manuel de terrain de l’armée concernant les mouvements de troupes et les tactiques de combat, et une vidéo de propagande », a-t-il déclaré au juge Lewis J. Liman.

« En fournissant une telle formation et des conseils, j’ai également sciemment tenté d’aider les efforts de l’Etat islamique pour repousser et tuer les soldats américains engagés dans des fonctions officielles au Moyen-Orient. Je savais à l’époque que l’EI était une organisation terroriste et qu’il s’était livré à des activités terroristes. Je savais aussi que ma conduite était mauvaise », a-t-il déclaré.

Dans des documents judiciaires, les enquêteurs ont déclaré que Bridges, également connu sous le nom de Cole Gonzales, avait exprimé sa frustration envers l’armée américaine lors de ses discussions en ligne.

Après la procédure judiciaire, Bridges est devenu ému lorsqu’il a retrouvé son père pour la première fois en trois ans avant d’être ramené en prison. Son avocate, Sabrina Shroff, a refusé de commenter.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué : « Comme il l’a admis devant le tribunal aujourd’hui, Cole Bridges a tenté d’orchestrer une embuscade meurtrière contre ses camarades soldats au service de l’Etat islamique et de son idéologie violente. La conduite traîtresse de Bridges était une trahison de ses camarades et de son pays.