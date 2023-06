Cole Bridges, soldat américain, admet le complot de l’Etat islamique visant à tuer des troupes américaines et à frapper des cibles civiles

Un soldat américain risque 40 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir utilisé sa formation militaire pour aider le groupe terroriste ISIS à lancer des attaques contre des soldats américains au Moyen-Orient et des cibles aux États-Unis, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

Pfc. Cole Bridges, également connu sous le nom de Cole Gonzales, a admis devant le tribunal qu’il avait comploté pour fournir un soutien matériel à l’État islamique d’Irak et de Syrie dans le cadre d’un complot visant à tuer des membres du service militaire américain, selon le bureau du procureur américain pour le Sud. Quartier de New York.

« Cole Bridges a tenté d’orchestrer une embuscade meurtrière contre ses camarades soldats au service de l’Etat islamique et de son idéologie violente », a déclaré le procureur américain Damian Williams. « La conduite traîtresse de Bridge était une trahison de ses camarades et de son pays. »

Il a rejoint l’armée en septembre 2019 et a été affecté à Fort Stewart, en Géorgie, en tant qu’éclaireur de cavalerie dans la 3e division d’infanterie. Presque immédiatement, Bridges a commencé à rechercher des informations sur les groupes djihadistes et leur idéologie violente, notamment en exprimant son soutien à l’Etat islamique sur les réseaux sociaux, ont déclaré les procureurs.

En octobre 2020, il a commencé à communiquer en ligne avec un employé infiltré du FBI se faisant passer pour un partisan de l’Etat islamique en contact avec des combattants au Moyen-Orient.

« Au cours de ces communications, Bridges a exprimé sa frustration vis-à-vis de l’armée américaine et son désir d’aider l’Etat islamique. Bridges a ensuite fourni une formation et des conseils aux prétendus combattants de l’Etat islamique qui planifiaient des attaques, y compris des conseils sur des cibles potentielles à New York », ont déclaré les procureurs dans un communiqué. « Des ponts ont également fourni [the undercover FBI employee] avec des parties d’un manuel de formation de l’armée américaine et des conseils sur les tactiques de combat militaires, à l’usage de l’Etat islamique.

En décembre 2020, Bridges a commencé à fournir à l’employé du FBI des informations sur les troupes américaines en grève au Moyen-Orient. Il a schématisé des manœuvres militaires spécifiques destinées à les aider à maximiser la létalité des attaques contre le personnel militaire, y compris comment repousser les attaques des troupes américaines en câblant les bâtiments avec des explosifs, ont déclaré les procureurs.

En janvier 2021, Bridges a donné à l’employé du FBI une vidéo de lui-même portant un gilet pare-balles de l’armée alors qu’il se tenait devant un drapeau de l’Etat islamique et faisait un geste symbolique soutenant le groupe terroriste. Il a envoyé une deuxième vidéo environ une semaine plus tard soutenant une embuscade anticipée de l’Etat islamique contre les troupes américaines, ont déclaré des responsables.

La peine a été fixée pour novembre, ont indiqué les procureurs.