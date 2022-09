Cole Brantley court pour 263 verges alors que Hiawatha domine l’AFC lors d’une fusillade – Shaw Local

Lors d’une fusillade de football à huit joueurs vendredi soir, c’était l’attaque aérienne de l’AFC qui s’opposait au match de course de Hiawatha.

Cole Brantley de Hiawatha a porté la charge, se précipitant pour 263 verges et quatre touchés pour mener les Hawks à une victoire 66-38 au Mel Barron Field à Franklin Grove.

« Ma ligne était incroyable. Les trous étaient larges, ils étaient parfaits », a déclaré Brantley, qui a également capté une frappe de 65 verges de Chris Korb. «Certaines des coupures étaient sur moi, mais notre ligne, ils étaient des chiens là-dedans ce soir. Ils se battaient vraiment dans les tranchées.

Hiawatha (2-0) a couru 37 fois pour 445 verges et six touchés, Brantley totalisant en moyenne 21,9 verges par course. Korb a complété 3 de ses 6 passes pour 102 verges et deux autres scores, et a également couru pour un touché.

L’AFC a fait ses dégâts dans les airs. Après que les Hawks aient intercepté deux de ses trois premières passes, Carson Rueff, senior de l’AFC, a finalement pris le rythme. Il a terminé le match 27 en 64 pour 400 verges, cinq touchés et trois interceptions, la cible favorite Lane Koning captant 14 passes pour 277 verges et les cinq touchés après avoir surmonté quelques gouttes.

“J’ai raté et j’ai lancé quelques choix sur les premiers coups, mais si vous voulez gagner des matchs ici, vous devez garder la tête froide tout le match”, a déclaré Rueff. “Vous devez être capable de surmonter l’adversité et de simplement rouler avec.”

Après que les deux premiers entraînements de l’AFC se soient terminés par des interceptions, Hiawatha a encaissé le second. Brantley a marqué à 26 mètres pour une avance de 8-0, puis les deux fois suivantes où il a touché le ballon, il s’est également retrouvé dans la zone des buts.

Après avoir forcé un revirement de l’AFC sur les downs, Brantley a sprinté sur 52 verges pour un touché lors de sa cinquième course du match. Les Raiders (0-2) ont répondu avec une frappe de 10 verges de Rueff à Koning pour réduire le déficit à 14-8, mais Brantley a pris la première course de la prochaine série des Hawks 63 verges pour un touché et un 20- 8 plomb.

Après 12 verges lors de ses trois premières courses, Brantley a récolté 141 lors de ses trois prochaines, avec trois touchés.

“Ces premiers scores ont donné le ton et nous ont préparés à gagner”, a déclaré Brantley. «Cela a changé nos humeurs, nous a fait avancer. Après avoir pris la tête tôt, nous étions debout et confiants. Nous jouions presque parfait en attaque, et nous étions vraiment au point ce soir.

Korb a lancé une passe de touché de 26 verges à Lucas Norvell pour couronner la prochaine série des Hawks, puis ils ont repris possession avec leur troisième interception et une avance de 28-8.

Mais les Raiders ont forcé un botté de dégagement et ont parcouru 60 verges en 10 jeux, Rueff et Koning se connectant sur une passe de touché de 20 verges.

Hiawatha a marqué lors du jeu suivant, alors que Korb a frappé Brantley à 65 mètres pour porter le score à 36-16. Après que les équipes aient échangé des revirements lors des downs, les Raiders ont parcouru 60 verges en neuf matchs, Rueff frappant Koning dans la zone des buts pour un score de 7 verges au quatrième essai alors que le chronomètre de la première mi-temps expirait pour porter le score 36-22 à la mi-temps .

“Nous avons pu obtenir la passe courte dès le début, puis cela m’a ouvert la passe longue”, a déclaré Koning. «J’ai pu m’ouvrir, Carson m’a lancé de très bonnes balles et nous avons commencé à nous connecter. Je devais juste passer les gouttes.

Hiawatha a ouvert la seconde mi-temps avec un touché de deux verges de Korb, puis Brantley a réalisé des passes de 21 et 67 verges sur un touché de deux jeux après qu’une quatrième passe de l’AFC soit restée incomplète. Le scamper de 67 verges a donné aux Hawks une avance de 52-22 à seulement 4:59 du troisième quart.

L’AFC a répondu avec le plus long trajet du match, couvrant 78 verges en 14 jeux, couronné par une frappe de Rueff à Koning de 11 verges avec 50,6 secondes à jouer au troisième quart.

Mais les Hawks ont de nouveau étiré l’avance lors du jeu suivant, alors que l’arrière Cooper Fisher a franchi la ligne et a couru à 61 mètres pour une marge de 58-30. Hiawatha a ensuite marqué en défense, alors qu’un mauvais coup de fusil de chasse à Rueff a été récupéré par Thomas Butler et a renvoyé 58 verges pour un touché et une avance de 66-30.

L’AFC a fermé le score lorsque Rueff a frappé Koning avec une frappe de 30 verges avec 7:21 à jouer. Hiawatha a réussi à clôturer le match et à manquer de temps malgré la perte d’un échappé lors de sa prochaine série.

« Il y a toujours des problèmes à résoudre après les matchs, mais je dois accorder beaucoup de crédit à Blake Wiegartz ; il avait une couverture phénoménale. Certains gars de l’AFC ici et là ont fait de bonnes prises et de bons jeux, et le quart-arrière a lancé des balles parfaites, et vous ne pouvez rien y faire, passez simplement au jeu suivant », a déclaré Brantley. «Mais notre couverture, certaines choses doivent être travaillées, mais je pense que nous avons fait du bon travail. Nous avons remporté la victoire, c’est ce qui compte, et c’était un bon match entre les deux équipes.

C’est la deuxième semaine consécutive que Rueff lance plus de 350 verges; il avait 380 verges et trois touchés dans une défaite de la semaine 1. Malgré le dossier de 0-2, Rueff et Koning ont le sentiment que l’attaque est en marche et peut continuer à le faire tout au long de la saison.

«Nos joueurs de ligne ont donné des coups de pied toute la semaine, faisant un sacré travail, et le jeu de passes semble juste fort. Quand vous avez une ligne qui vous donne du temps, vous êtes capable de faire des passes toute la journée », a déclaré Rueff. “Tous mes receveurs larges peuvent tous attraper le ballon, donc je me sens très confiant quand ma ligne me donne du temps et j’ai des gars là-bas en qui je peux avoir confiance pour attraper le ballon. Il se sent vraiment bien dans la poche.

“Offensivement, nous nous sentions bien”, a ajouté Koning. « Notre ligne faisait son travail, nos receveurs captaient des passes – nous avons eu quelques largages ici et là, et quelques interceptions – mais cela fait partie du jeu. Notre attaque s’est très bien comportée, et maintenant nous n’avons plus qu’à renforcer la défense.