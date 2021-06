Cole Beasley des Buffalo Bills rejette le vaccin Covid sur Twitter et dit que « les autres joueurs sont d’accord » après avoir claqué les règles de la NFL

La star de BUFFALO Bills, Cole Beasley, a rejeté un vaccin contre Covid, affirmant qu’il « préférait mourir en vivant ».

Le receveur large a fait l’annonce sur Twitter vendredi, arguant que « d’autres joueurs sont d’accord » avec lui.

La star des Buffalo Bills Cole Beasley a rejeté un vaccin contre le Covid Crédit : Getty

Beasley a déclaré: « Je serai dehors à faire ce que je fais. Si vous avez peur de moi, évitez-vous ou faites-vous vacciner.

« Je préfère tenter ma chance avec Covid et développer l’immunité de cette façon.

« Je peux mourir de Covid, mais je préfère mourir en vivant. »

La star de la NFL a déclaré en mai qu’il n’obtiendrait pas le coup.

Après que le Dr Anthony Fauci a déclaré que les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masque, Beasley a tweeté: « Je le fais sans être vacciné. Est-ce illégal maintenant? »

Les nouvelles règles de la NFL publiées mercredi stipulent que les joueurs non vaccinés doivent porter des masques et être testés pour Covid chaque jour.

Ils ne sont pas autorisés à manger avec leurs coéquipiers et seront également confrontés à des restrictions de voyage et à des quarantaines, rapporte CBS.

Les joueurs non vaccinés sont également interdits d’activités de parrainage social, médiatique et marketing.

Le récepteur large a fait l'annonce sur Twitter vendredi Crédit : Getty Images – Getty

Suite aux informations sur les nouvelles règles, Beasley a déclaré: « C’est fou. Avons-nous voté là-dessus? Je reste à l’hôtel. Nous avons encore des réunions. Nous serons tous ensemble.

« Les joueurs vaccinés peuvent sortir de l’hôtel et ramener le covid là où je suis. Alors, qu’importe si je reste à l’hôtel maintenant ? 100 % immunisé avec la vaccination ? Non.

« Je comprends parfaitement pourquoi la NFL fait cela. Cela leur redonne la liberté de gagner le plus d’argent possible si tout le monde est vacciné. Mais est-ce que quelqu’un se battra pour les joueurs ou non ? »

Le vétéran de 10 ans de la NFL a déclaré que si – à la suite de sa décision – il était « forcé à la retraite, qu’il en soit ainsi ».

Beasley a également qualifié l’association des joueurs de « blague » dans une série de tweets sur le sujet et a engagé un débat avec ceux qui remettaient en cause sa décision.

Il a écrit : « Écoutez, je vais vivre ma seule vie comme je le veux, quoi qu’il en soit.

Il a ajouté: « J’ai des membres de ma famille dont les jours sont comptés. S’ils veulent venir me voir et rester chez moi, ils viennent quel que soit le protocole.

« Je ne joue plus pour l’argent. Ma famille a été prise en charge. Amenez-moi si vous voulez.

« Mon mode de vie et mes valeurs sont plus importants pour moi qu’un dollar. »