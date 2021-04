NEW YORK: Le père de Gerrit Coles le regardera lancer au Yankee Stadium à fines rayures pour la première fois, l’un des quelque 10850 fans autorisés à regarder le match d’ouverture de New York contre les Blue Jays de Toronto.

J’ai eu du mal à dormir la nuit dernière, alors je prévois probablement que ce sera la même chose ce soir, a déclaré Cole mercredi.

Il y a juste beaucoup d’émotions différentes. Tout le monde est fatigué de l’entraînement printanier, prêt pour le jour de l’ouverture. Les familles de la plupart des gens sont en ville, ce qui est spécial. Il y a beaucoup d’espoir. Il y a beaucoup d’excitation. Il y a beaucoup de projections. Il y a beaucoup de baseball devant toi. Et vous avez préparé jusqu’à ce point et il n’y a rien d’autre. Vous voulez juste que les portes s’ouvrent et vous voulez que ça démarre.

La première saison de Coles avec les Yankees s’est déroulée entièrement sans fans à cause de la pandémie.

C’était un peu surréaliste au début, puis c’est devenu une sorte de procédure opératoire standard. Il y avait des choses plus importantes sur lesquelles nous devions nous concentrer, a déclaré Cole. Chaque fois que je vois un fan ou que je signe un autographe pour un enfant, je me souviens qu’à un moment donné, cela nous a été enlevé.

Après avoir quitté Houston pour signer un contrat de neuf ans de 324 millions de dollars, les débuts des Coles Yankees ont été retardés du 26 mars au 23 juillet, et il est allé 7-3 avec une MPM de 2,84.

Les créatures Bleacher sont attendues avec leur premier appel nominal.

Le père Mark Cole, la mère Sharon Cole et la sœur Erin ont prévu d’assister au match avec la belle-mère de Coles Lynn Crawford, la mère de l’arrêt-court de San Francisco Brandon Crawford. Lynn Crawford allait voir sa petite-fille Caden Cole, née le 30 juin dernier.

Cole a révélé que son père avait réussi à le voir jouer en personne à San Diego lors de la défaite de cinq matchs de la Division Series contre Tampa Bay, même si aucun billet n’avait été vendu.

Je ne peux pas imaginer ce que je ressens, dit le lanceur. C’était bien de le faire entrer en séries l’année dernière et de voir un départ en séries éliminatoires à San Diego, mais c’est la Mecque. C’est le Yankee Stadium, donc il va être assez excité.

New York a été séquence au cours d’une saison qui comprenait un départ de 16-6 suivi d’une glissade de 5-15, une séquence de 10 victoires consécutives et six défaites au cours des huit derniers matchs. Les Yankees avaient une fiche de 22-9 à domicile et de 11-18 sur la route, et une attaque dépendante du long ballon a marqué 156 points sur 315 sur des circuits.

Le joueur de premier but Luke Voit, le champion des courses à domicile de la ligue majeure, sera porté disparu après une intervention chirurgicale lundi pour réparer un ménisque déchiré au genou gauche, une blessure qui devrait le mettre à l’écart jusqu’en mai.

Je suis content de l’avoir fait. C’est quelque chose qui est apparu au début du printemps et s’est amélioré au fur et à mesure, mais je ne me sentais pas bien et c’est pourquoi j’ai décidé que je voulais faire l’IRM, a déclaré Voit. Pas encore de calendrier, mais je m’attends à être de retour assez rapidement.

Gagner un autre titre de circuit à domicile nécessitera une course de puissance.

Je vais devoir compenser beaucoup d’entre eux, parce que je vais manquer un peu de temps, a déclaré Voit. De toute évidence, je voulais prouver à beaucoup de gens qu’ils avaient tort cette année et recommencer. Il y avait beaucoup de doutes.

Clint Frazier est le voltigeur gauche régulier pour la première fois de sa cinquième saison avec les Yankees, étant donné le poste contre Brett Gardner avant l’entraînement du printemps. Il a admis que j’avais parfois beaucoup d’amertume, mais il voulait battre toutes les chances.

«Quand je regarde vraiment mon temps ici, ce n’est pas exactement comme je pensais que ça se passerait, mais je suis super ravi que c’est enfin là: je vais avoir ma chance, dit-il. Et je me sens vraiment bien de m’enfuir avec le travail en ce moment.

Le releveur gaucher Zack Britton est absent jusqu’en mai ou juin après une opération chirurgicale le 15 mars pour enlever une puce osseuse, une blessure qui a ouvert une place à Lucas Luetge pour être ajouté à l’alignement de la grande ligue mercredi.

De plus, le droitier Luis Severino devrait revenir cet été après l’opération de Tommy John le 27 février de l’année dernière.

Toronto devrait entamer sa deuxième saison loin de chez elle en raison des restrictions du gouvernement canadien sur les coronavirus. Après avoir disputé des matchs à domicile l’an dernier dans son équipe agricole Triple-A à Buffalo, les Jays ont transféré leurs trois premiers homestands cette saison à leur stade d’entraînement printanier à Dunedin, en Floride.

Considérés comme un favori de l’AL East après avoir ajouté le voltigeur George Springer et le joueur de champ intérieur Marcus Semien à un jeune noyau dirigé par Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr.et Cavan Biggio, tous fils de ligues majeurs, les Blue Jays s’ouvrent sans Springer en raison d’un muscle oblique tendu qui a causé lui pour commencer sur la liste des blessés.

Le manager Charlie Montoyo a déclaré que Ross Stripling suivrait Hyun Jin Ryu dans la rotation et commencerait samedi et que TJ Zeuch était susceptible de commencer la finale de la série le dimanche. Le gaucher Steven Matz est plus en arrière dans la rotation.

Le gaucher Robbie Ray commencera sur la liste des blessés alors qu’il se remettra d’un coude gauche contusionné lors d’une chute dans les escaliers le 23 mars.

Toronto a également acquis le receveur Juan Graterol des Los Angeles Angels contre de l’argent et l’a affecté au site d’entraînement alternatif.

