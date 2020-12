Cela aurait pu être une autre défaite, mais l’Odisha FC a récupéré un point alors qu’il avait pris les devants tôt contre NorthEast United, faisant match nul 2-2 lors d’un match de Super League indienne au GMC Stadium, ici mardi.

Odisha a pris les devants grâce à Diego Mauricio (26e) avant que Benjamin Lambot (45 + 1e) ne fasse match nul. Kwesi Appiah (65e) a ensuite converti un penalty pour mettre les Highlanders en tête mais a rapidement vu son but annulé par Cole Alexander (67e).

Odisha a nommé un onze inchangé du côté qui a perdu contre le Bengaluru FC tandis que l’entraîneur du Nord-Est, Gerard Nus, a sonné quatre changements avec Federico Gallego a donné un départ.

La première mi-temps a vu un concours prudent avec les deux côtés se dirigeant vers le niveau de rupture après avoir créé de nombreuses occasions.

La première grande chance du match est arrivée à la 10e minute, mais le gardien d’Odisha, Arshdeep Singh, a réalisé un arrêt fin pour refuser un premier match aux Highlanders.

Gallego a ramassé Kwesi Appiah avec un long ballon, et ce dernier s’est fait de la place entre deux marqueurs mais a vu son tir bloqué par Arshdeep.

Quelques minutes plus tard, Odisha s’est taillé une grande chance à l’autre bout d’un coup de pied arrêté et aurait dû prendre l’avantage.

Diego Mauricio a réussi deux tentatives au but et son deuxième semblait se diriger vers le but avant que Dylan Fox ne réussisse un bon dégagement de la ligne de but pour le garder sans but.

Mais le Brésilien s’est racheté avec une frappe miraculeuse pour donner la tête à son équipe. Mauricio, recevant le ballon de l’extérieur de la surface, coupa à l’intérieur avant de percer un tir bas qui coula au fond du filet. Le ballon est entré après une légère déviation de Lalengmawia, laissant le gardien sans aucune chance.

NorthEast a mis la pression après avoir concédé et a raté trois occasions sur coups de pied arrêtés. Cependant, un manque de concentration d’Odisha dans le temps d’arrêt les a vus concéder.

Lambot a fait une course au deuxième poteau et a ramassé le centre d’Ashutosh Mehra avant de rentrer chez lui.

L’équipe de Nus a commencé la seconde période là où elle s’était arrêtée et a pris la tête à juste titre. Ils ont remporté un penalty après qu’Appiah ait été trébuché dans la surface par Arshdeep. Le Ghanéen est intervenu pour prendre le coup de pied et l’a frappé avec du venin pour marquer son troisième but ISL.

Leur avance n’a pas duré longtemps alors qu’Alexandre a égalisé pour Odisha en bouclant magnifiquement son tir au deuxième poteau.

NorthEast a failli marquer le vainqueur dans les dernières minutes, mais la frappe à longue portée de Khassa Camara a raté la barre transversale de quelques centimètres.