Coldstream Guardsman arrêté après avoir ouvert des portes en fer au château de Windsor

Un garde de COLDSTREAM a été arrêté après avoir ouvert des portes en fer forgé au château de Windsor.

L’homme de 20 ans – qui n’a pas été identifié – aurait été « pire à l’usure » après une soirée à boire avec des amis.

Un Coldstream Guardsman a été arrêté après avoir ouvert des portes en fer forgé au château de Windsor (photo d'archives)

L'homme de 20 ans – qui n'a pas été identifié – aurait été «pire à l'usure» après une soirée à boire avec des amis

Mercredi soir, des flics armés se sont précipités vers la porte de Park Street, classée Grade Two, en bordure du parc du château.

Ils ont pointé des Tasers sur l’escouade – un membre du peloton de reconnaissance – mais ne les ont pas tirés.

Une source a déclaré: «Il était hors de son visage – et sur le chemin du retour à sa caserne à proximité, il a décidé d’essayer les portes.

«Il les a démarrés plusieurs fois, puis a donné un coup de pied dans une boîte à fusibles, l’endommageant.

« Ces portes sont construites pour résister à un impact à grande vitesse, donc la seule chose qu’il a endommagée était son pied.

« Il était en train de parler et la police a entendu l’agitation et est venu avec des armes à feu et des Tasers l’ont pointé et maintenu au sol jusqu’à ce qu’il soit emporté – toujours effrayé et aveuglant. »

La reine était à la maison mais n'aurait pas entendu l'incident

La reine était à la maison mais ne l’aurait pas entendu.

L’armée a confirmé l’incident mais n’a pas souhaité commenter davantage.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur un rapport de dommages criminels et qu’un homme a été arrêté et libéré sous enquête.