Coldplay reporte ses émissions après que Chris Martin a attrapé une infection pulmonaire – Hollywood Life

Jeu froid a reporté huit de ses spectacles de la tournée mondiale Music of the Spheres en raison du chanteur Chris Martin‘s se bat contre une “grave infection pulmonaire”, a annoncé le groupe le 4 octobre via Instagram. “En raison d’une grave infection pulmonaire, Chris a été soumis à des ordres médicaux stricts pour se reposer pendant les trois prochaines semaines. Nous travaillons aussi vite que possible pour verrouiller les nouvelles dates et nous donnerons plus d’informations dans les prochains jours », indique le post Instagram. Les spectacles devaient avoir lieu entre le 11 et le 22 octobre à Rio de Janeiro et São Paulo, et sera désormais reprogrammée pour un certain temps au début de 2023.

“À tous ceux au Brésil qui attendaient ces concerts avec impatience, nous sommes extrêmement désolés pour toute déception et inconvénient, et nous sommes très reconnaissants de votre compréhension en cette période difficile où nous devons donner la priorité à la santé de Chris”, a poursuivi le groupe. dans la notice. « Nous sommes optimistes quant au retour de Chris en bonne santé après la pause médicale prescrite et nous sommes impatients de reprendre la tournée dès que possible. À toutes les personnes concernées, veuillez accepter nos sincères excuses et merci, comme toujours, pour votre amour et votre soutien.

Coldplay a également informé les fans que leurs billets seront valables pour les nouvelles dates, mais que les remboursements seront honorés. Le groupe de rock a noté qu’il “travaille aussi vite que possible pour verrouiller les nouvelles dates” et fournira aux fans des informations mises à jour “dans les prochains jours”.

Le hitmaker “Yellow” avait précédemment reporté son spectacle du 19 août au stade de Wembley à Londres au 21 août en raison d’une “action revendicative prévue sur le réseau du métro de Londres”. Le groupe a ajouté: “Nous avons été informés qu’il n’y aura pas suffisamment de transport pour les détenteurs de billets le 19 août, donc, avec regret, l’événement ne peut pas être autorisé pour ce jour-là.”

Coldplay, un groupe de rock qui s’est formé à Londres en 1996, compte plus de 50 concerts au cœur de sa tournée mondiale Music of the Spheres, qui connaît un succès fou. La tournée a vendu plus de 5,4 millions de billets jusqu’à présent, selon Panneau d’affichage, et a rapporté 60 millions de dollars rien qu’en juillet. En juin, le groupe a atteint 1 milliard de dollars en dollars bruts de tournée au cours de sa carrière, ce qui en fait le 11e acte de l’histoire à le faire.

Le mois dernier, Coldplay a célébré deux étapes passionnantes. Tout d’abord, le groupe a annoncé que la diffusion en direct de son spectacle de Buenos Aires sera disponible dans les salles de cinéma les 28 et 29 octobre. Ensuite, Coldplay a honoré le dixième anniversaire de la clôture des Jeux paralympiques de 2012 à Londres avec Rihanna.