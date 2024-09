Coldplay prendra sa retraite après avoir sorti 12 albums

Chris Martin de Coldplay taquinait la fin imminente du groupe depuis 2021, mais il confirme désormais exactement quand le groupe britannique prendra sa retraite : après la sortie de son 12e album.

Dans une interview avec Zane Lowe sur Apple Music 1, Martin a discuté de la trajectoire du groupe alors qu’ils se préparent à sortir leur 10e album à venir, Musique de lune. « Nous n’allons faire que 12 albums à proprement parler et c’est réel. Ouais, je le promets », a déclaré Martin à Lowe. « Parce que moins c’est plus et pour certains de nos critiques, encore moins serait encore plus ! Il est vraiment important que nous ayons cette limite.

Obtenez des billets pour Coldplay ici

Même si 12 peut sembler un nombre arbitraire d’albums pour qu’un groupe abandonne, Martin y voit plutôt un moyen d’imiter les plus grands. « Il n’y a que sept Harry Potters. Il n’y a que 12 albums et demi des Beatles, il y a à peu près la même chose pour Bob Marley, donc pour tous nos héros. De plus, avoir cette limite signifie que le contrôle de qualité est très élevé en ce moment et pour qu’une chanson y parvienne, c’est presque impossible, ce qui est génial. Et donc là où nous pourrions aller en roue libre, nous essayons de nous améliorer.

Bien que leur 12ème album soit leur dernier disque, Martin dit qu’il y aura probablement des projets parallèles avec ses camarades du groupe Jonny Buckland, Guy Berryman et Will Champion après leur départ. Mais pour l’instant, les fans de Coldplay devront savourer Musique de lune quand il arrivera le 4 octobre, car après cela, il ne restera plus que « deux vrais albums » du groupe. Les fans peuvent se procurer une édition spéciale en vinyle bleu translucide de Musique de lune ici.

Coldplay vient de terminer la partie européenne de sa longue tournée « Music of the Spheres Tour », qui est devenue la première tournée rock (et la deuxième tournée de tous les temps) à rapporter 1 milliard de dollars. Ils joueront ensuite en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir de fin octobre. En 2025, ils seront en tête d’affiche des stades en Asie et joueront une série de grands titres d’été récemment annoncés au Royaume-Uni, dont huit dates au stade de Wembley à Londres. Obtenez des billets pour les dates internationales de Coldplay ici.

Revisitez notre liste des 10 meilleures chansons de Coldplay.