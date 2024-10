Coldplay en compétition avec Adele pour le « plus gros » album

Coldplay vient de franchir une étape importante avec son dernier album, Musique de lune.

Selon Graphiques officielsen tant qu’acteur britannique, leur album est devenu l’album le plus vendu de 2024 et devrait également devenir la plus grosse vente de la première semaine depuis Adele en 2021.

Musique Lune est passé à plus de 160 000 unités en 72 heures et est en passe de devenir la semaine la plus importante pour un groupe britannique dans le classement officiel des albums depuis l’album 30 d’Adele, qui a fait ses débuts avec 261 000 unités dans les charts, atterrissant à la première place, en 2021.

Il s’agit de Coldplay, composé de Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland et Will Champion, le dixième album consécutif qui revendiquerait la première place des albums studio au Royaume-Uni.

Cependant, jusqu’à présent, Taylor Swift détient le record de l’album le plus vendu en 2024, avec son onzième album studio, Le Département des Poètes Torturés, ayant 270 000 unités cartographiques.

Le Réparez-vous L’album des hitmakers est sorti après que Martin, leur leader, ait récemment confirmé le projet de retraite du groupe populaire et la manière dont il envisageait de le faire.

Dans une conversation avec Zane Lowe sur Pomme Musique 1tout en discutant de l’album récemment sorti, Musique de lunele musicien a dévoilé ses projets.

« Nous n’allons faire que 12 albums à proprement parler et c’est réel. Ouais, je le promets », a déclaré Martin, ajoutant : « Parce que moins c’est plus et pour certains de nos critiques, encore moins serait encore plus ! Il est vraiment important que nous ayons cette limite.