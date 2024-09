Coldplay annonce officiellement deux concerts à Mumbai en janvier 2025 ; les billets seront mis en vente le 22 septembre

Coldplay a officiellement annoncé deux concerts à Mumbai en janvier 2025. Le célèbre groupe britannique fera son retour en Inde après huit ans avec sa tournée mondiale Music of the Sphere. (A lire aussi : Coldplay confirme sa tournée en Inde : Durex déclare que ce sera la seule fois où nous dirons que ce sera bientôt. D’autres marques se joignent à elle) Le chanteur Chris Martin et son groupe de rock britannique Coldplay seront de retour en Inde en janvier. (AFP)

Dates annoncées

La page Instagram officielle du groupe a confirmé les dates de Mumbai avec un post :

DATES 2025 À ABU DHABI, MUMBAI, HONG KONG ET SÉOUL ANNONCÉES

Inscrivez-vous pour un premier accès aux billets / informations sur le spectacle via le lien dans la bio

JANVIER 2025

11 : Abou Dhabi – Stade Zayed Sports City

18: Mumbai – Stade sportif DY Patil

19: Mumbai – Stade sportif DY Patil

AVRIL 2025

09 : Hong Kong – Stade Kai Tak

11 : Hong Kong – Stade Kai Tak

12 : Hong Kong – Stade Kai Tak

16 : Séoul – Stade de Goyang

18 : Séoul – Stade de Goyang

19 : Séoul – Stade de Goyang

22 : Séoul – Stade de Goyang

Selon le site Web du groupe, la mise en vente générale pour Mumbai aura lieu le dimanche 22 septembre à 12 heures, heure locale.

Une heureuse annonce

Mercredi, BookMyShow Live, la division expérientielle de divertissement en direct de BookMyShow, a partagé la mise à jour sur son compte Instagram officiel avec un petit teaser.

L’article présente une image animée de l’annonce du concert de Coldplay à Mumbai. Coldplay se produira dans le cadre de la tournée mondiale Music of the Spheres en 2025. Plus de détails sur le concert seront bientôt partagés.

Pendant ce temps, les fans expriment leur enthousiasme à l’idée d’assister au concert de Coldplay à Mumbai l’année prochaine.

« Meilleure nouvelle… j’ai hâte d’assister au concert », a commenté un utilisateur des réseaux sociaux.

« Enfin, le groupe revient. Youpi », a écrit un autre.

Coldplay s’est déjà produit en Inde en 2016 dans le cadre du Global Citizen Festival de Mumbai. Le groupe, créé en 1997, est composé du chanteur et pianiste Chris Martin, du guitariste Jonny Buckland, du bassiste Guy Berryman et du batteur et percussionniste Will Champion.

« A Sky Full of Stars », « Don’t Panic », « Viva la Vida » et « In My Place » sont quelques-unes des chansons les plus populaires du groupe.