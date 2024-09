Coldplay annonce de nouveaux territoires pour sa tournée mondiale Music Of The Spheres

ABU DHABI, MUMBAI, SEOUL ET HONG KONG AJOUTÉS AU COURS HISTORIQUE

LA TOURNÉE ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DE TOUS LES TEMPS POUR PLUS DE 10 MILLIONS DE BILLETS VENDUS PAR DES FANS DANS LE MONDE

« LE PLUS GRAND SPECTACLE DE MUSIQUE LIVE DE TOUS LES TEMPS » Le Times

« Vraiment époustouflant » « Une aubaine fantastique qui fait du bien »

★★★★★, Le Gardien ★★★★★, NME

« Une masterclass de mise en scène » « Personne ne le fait mieux »

★★★★★, news.com.au ★★★★★, Le i

Suite au succès à guichets fermés des concerts de Coldplay dans les stades européens de l’été 2024 et à l’annonce de huit nouveaux concerts au Royaume-Uni, Coldplay prend leur Tournée mondiale de Music Of The Spheres à des sommets sans précédent en ajoutant des performances dans Abu Dhabi, Mumbai, Séoul et Hong Kong Les dix nouvelles représentations auront lieu en janvier et avril de l’année prochaine. Les dates complètes de la tournée et les informations sur la billetterie sont disponibles ci-dessous. La première partie sera assurée par Elyanna à Abu Dhabi et des invités mystères seront annoncés à Mumbai, Hong Kong et Séoul.

Depuis son lancement en mars 2022, le Tournée mondiale de Music Of The Spheres a vendu plus de 10 millions de billets à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait la tournée la plus fréquentée par un groupe de tous les temps. La tournée a également reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques, remportant des distinctions telles que l’artiste de tournée préféré aux AMA 2022 et la tournée de l’année aux iHeartRadio Awards 2023.

Les dates annoncées permettront au groupe de poursuivre ses efforts pour atteindre tous les coins du monde. Les concerts comprendront la première tournée complète du groupe en Inde après leur prestation au Global Citizen Festival en 2016. Coldplay reviendra également à Hong Kong pour la première fois depuis 2009, à Abu Dhabi pour la première fois depuis 2016 et à Séoul depuis 2017.

Le prochain nouvel album de Coldplay, Musique de la Lunesortira le 4 octobre 2024 et établira notamment de nouvelles normes en matière de durabilité, chaque LP étant fabriqué à partir de bouteilles en plastique 100 % recyclées (neuf par disque). Il est disponible sur précommandez maintenant sur EcoCD, EcoRecord LP et numérique. Le single actuel WE PRAY – avec Little Simz, Burna Boy, Elyanna et TINI – est la suite du single de juin, Feelslikeimfallinginlove, nommé deux fois aux MTV VMA, qui a atteint la première place du classement des diffusions au Royaume-Uni et du Big Top 40 officiel. Chris Martin a posté une vidéooffrant un aperçu de l’album et de son accompagnement Édition Notebooken disant : « Je pense que cet album est une réponse à la lutte contre tous les conflits qui sont en soi, en moi-même, et aussi tous les conflits extérieurs, et à la recherche de la meilleure réponse. Et je pense que ce que Moon Music essaie de dire, c’est que l’amour est peut-être la meilleure réponse. »

En plus d’interpréter plusieurs hits de leur album nominé pour l’album de l’année Musique des sphères et de nouveaux singles « We Pray » et « feellikeimfallinginlove » de leur prochaine sortie Musique de la Lune, le groupe incorporera des hymnes de l’incroyable catalogue du groupe, notamment « Yellow », « The Scientist », « Clocks », « Fix You », « Viva La Vida », « Paradise », « A Sky Full Of Stars » et « Adventure Of A Lifetime » dans le spectacle spectaculaire du stade regorgeant de lasers, de feux d’artifice et de bracelets LED.

DATES DE LA TOURNÉE ASIE, INDE ET ÉMIRATS ARABES UNIS DE MUSIC OF THE SPHERES 2025 :

JANVIER

11 : Abu Dhabi, Émirats arabes unis – Stade Zayed Sports City (Soutien : Elyanna)

18 : Mumbai, Inde – DY Patil Sports Stadium (soutien : invité mystère à annoncer)

19 : Mumbai, Inde – DY Patil Sports Stadium (soutien : invité mystère à annoncer)

AVRIL

09 : Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

11 : Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

12: Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

16 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

18 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

19 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

22 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

BILLETS: Les fans d’Abou Dhabi, Hong Kong et Séoul peuvent dès à présent s’inscrire pour avoir accès en avant-première aux billets en prévente sur Coldplay.com. Les horaires spécifiques de prévente et de mise en vente sont disponibles ci-dessous, avec tous les détails disponibles sur Coldplay.com.

Abou Dhabi : La prévente sur Coldplay.com débutera le mercredi 25 septembre à 12h00 heure locale. La mise en vente générale aura lieu le vendredi 27 septembre à 12h00 heure locale.

La prévente sur Coldplay.com débutera le mercredi 25 septembre à 12h00 heure locale. La mise en vente générale aura lieu le vendredi 27 septembre à 12h00 heure locale. Bombay : La mise en vente générale aura lieu le dimanche 22 septembre à 12h, heure locale.

La mise en vente générale aura lieu le dimanche 22 septembre à 12h, heure locale. Hong Kong : La prévente sur Coldplay.com débutera le lundi 7 octobre à 10h00 heure locale. La prévente du package d’expérience Klook débutera le mardi 8 octobre à 10h00 heure locale. La mise en vente générale aura lieu le jeudi 10 octobre à 10h00 heure locale.

La prévente sur Coldplay.com débutera le lundi 7 octobre à 10h00 heure locale. La prévente du package d’expérience Klook débutera le mardi 8 octobre à 10h00 heure locale. La mise en vente générale aura lieu le jeudi 10 octobre à 10h00 heure locale. Séoul : La prévente sur Coldplay.com débutera le mardi 24 septembre à 12h00 heure locale. La mise en vente générale aura lieu le vendredi 27 septembre à 12h00 heure locale.

Coldplay a également confirmé qu’un nombre limité de billets Infinity seront disponibles pour les concerts du vendredi 22 novembre à 12h00 heure locale. Les billets Infinity seront mis en vente pour chaque concert de Coldplay afin de rendre la tournée mondiale Music Of The Spheres accessible aux fans à un prix abordable. Ils coûteront l’équivalent en monnaie locale de 20 € par billet et devront être achetés par paire. Ils sont limités à un maximum de deux billets par acheteur et doivent être achetés par paire (qui seront situés l’un à côté de l’autre). Les emplacements seront révélés lorsque les fans récupéreront leurs billets en personne à la billetterie le jour du concert et pourront se trouver partout dans la salle, du sol aux niveaux supérieurs, en passant par les sièges avec vue latérale et partout entre les deux.

Le groupe a récemment publié une mise à jour sur leurs initiatives en matière de développement durable, révélant que, lors d’une comparaison salon par salon, la tournée actuelle a jusqu’à présent produit 59% d’émissions de CO2e en moins que lors de leur précédente tournée des stades en 2016/17, dépassant ainsi leur objectif initial d’une réduction de 50 %. Plus que 9 millions d’arbres ont déjà été plantés dans le monde entier (avec un million de plants supplémentaires à planter avant la fin de l’année). Vous trouverez toutes les informations sur durabilité.coldplay.com.

DHL est le partenaire logistique officiel de la tournée mondiale Music Of The Spheres, soutenant le groupe dans sa mission de réduire de 50 % les émissions de la tournée.

Les dates complètes de la tournée sont disponibles ci-dessous et à coldplay.com/tourRestez à l’écoute pour que d’autres villes soient annoncées.

DATES DE LA TOURNÉE MONDIALE MUSIC OF THE SPHERES 2024 :

OCTOBRE

30 : Melbourne, AUS – Marvel Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

31 : Melbourne, AUS – Marvel Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

NOVEMBRE

2 : Melbourne, AUS – Marvel Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

3 : Melbourne, AUS – Marvel Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

6 : Sydney, AUS – Accor Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

7 : Sydney, AUS – Accor Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

9 : Sydney, AUS – Accor Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

10 : Sydney, AUS – Accor Stadium (Soutien : TBA + Emmanuel Kelly)

13 : Auckland, AUS – Eden Park (Support : à déterminer + Emmanuel Kelly)

15 : Auckland, AUS – Eden Park (Support : à déterminer + Emmanuel Kelly)

16 : Auckland, AUS – Eden Park (Support : à déterminer + Emmanuel Kelly)

DATES DE LA TOURNÉE MONDIALE MUSIC OF THE SPHERES 2025 :

JANVIER

11 : Abu Dhabi, Émirats arabes unis – Stade Zayed Sports City (Soutien : Elyanna)

18 : Mumbai, Inde – DY Patil Sports Stadium (soutien : invité mystère à annoncer)

19 : Mumbai, Inde – DY Patil Sports Stadium (soutien : invité mystère à annoncer)

AVRIL

09 : Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

11 : Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

12: Hong Kong – Kai Tak Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

16 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

18 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

19 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

22 : Séoul – Stade de Goyang (Première partie : invité mystère à annoncer)

AOÛT

18 : Hull, Royaume-Uni – Craven Park Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

19 : Hull, Royaume-Uni – Craven Park Stadium (Première partie : invité mystère à annoncer)

22 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

23 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

26 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

27 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

30 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

31 : Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (Première partie : invité mystère à annoncer)

Concerts de Live Nation

Monique Sowinski | [email protected]

Valéska Thomas | [email protected]