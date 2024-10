Coldplay ajoute 10 dates nord-américaines à la tournée mondiale de Spheres

Coldplay retourne en Amérique du Nord pour une nouvelle tournée mondiale Music of the Spheres après son concert de six nuits à Séoul en avril.

Après la sortie de son 10e album studio, « Moon Music », la semaine dernière, le groupe anglais a ajouté à sa longue tournée 10 concerts nord-américains, prévus au printemps et à l’été prochains.

La tournée, qui a débuté en mars 2022, se déroulera en Californie le 31 mai lorsque les artistes de « Yellow » et « Something Just Like This » joueront au Stanford Stadium en Californie du Nord.

De là, le leader Chris Martin et le groupe se dirigent vers Las Vegas ; Denver ; El Paso, Texas ; et deux soirées à Toronto – où Coldplay sera parmi les premiers artistes à se produire au Rogers Stadium, une salle de concert en plein air qui ouvrira ses portes en Ontario l’année prochaine. Le groupe a également donné des concerts à Foxborough, Massachusetts ; Madison, Wisconsin ; et Nashville. Ils devraient clôturer la partie nord-américaine le 26 juillet au Hard Rock Stadium de Miami.

« Les dates annoncées permettront au groupe d’apporter son expérience live acclamée aux fans dans de nouvelles villes, poursuivant ainsi ses efforts pour atteindre tous les coins du globe », a déclaré le promoteur du concert Live Nation dans un communiqué.

Les inscriptions aux préventes d’artistes sont en cours et se poursuivront jusqu’à jeudi, la prévente commençant vendredi à 9 heures, heure locale, sur Ticketmaster. La mise en vente générale débute vendredi à 12h00 heure locale.

Les sept fois lauréats des Grammy Awards publieront à nouveau un nombre limité de billets Infinity – des billets accessibles et abordables vendus par paires pour 20 $ chacun – qui seront répartis dans chaque salle. Ceux-ci seront mis en vente le 22 novembre.

Mardi, le groupe a clôturé son nouvel album et sa tournée avec une performance sur L’émission « Aujourd’hui » de NBC à New York. Là-bas, Martin a confirmé les remarques qu’il avait faites le mois dernier à propos de la retraite de Coldplay après avoir réalisé un 12ème album.

« Nous n’allons faire que 12 albums à proprement parler, et c’est réel », Martin dit Zane Lowe sur Apple Music 1 le mois dernier. « Avoir cette limite signifie que le contrôle de qualité est très élevé en ce moment et pour qu’une chanson y parvienne, c’est presque impossible, ce qui est génial. Et là où nous pourrions aller en roue libre, nous essayons de nous améliorer.

Il a ajouté qu’ils avaient opté pour 12 parce qu’« il n’y a que sept Harry Potter. Il n’y a que 12½ albums des Beatles, il y a à peu près la même chose pour Bob Marley, donc tous nos héros. Le farceur notoire aussi a fait la une des journaux lors d’un concert à Brooklyn lundi pour avoir inventé une chanson au piano après qu’un fan ait demandé une chanson inexistante de Coldplay.

La tournée Music of the Spheres de Coldplay a vendu plus de 10 millions de billets à travers le monde et est devenue la tournée la plus fréquentée par un groupe de tous les temps. Le mois dernier, le groupe a vendu 10 concerts au stade de Wembley à Londres, battant le record du plus grand nombre de spectacles dans leur salle historique de leur ville natale. Le road show comprend plusieurs succès de leur album 2021 « Music of the Spheres » et leurs nouveaux singles « We Pray » et « feellikeimfallinginlove ». Le groupe intègre également certains de leurs hymnes les plus populaires, notamment « Yellow », « The Scientist », « Clocks », « Fix You », « Viva La Vida », « Paradise », « A Sky Full of Stars » et « Adventure ». d’une vie. »

La tournée reprend le 30 octobre avec 11 concerts à Melbourne et Sydney en Australie et à Auckland en Nouvelle-Zélande jusqu’en novembre. En janvier, le groupe se rend à Abu Dhabi pour un séjour de trois nuits, puis à Mumbai. Il passe le mois d’avril à Hong Kong et à Séoul, puis fait une pause pendant la majeure partie du mois de mai avant le spectacle du 31 mai à Stanford.