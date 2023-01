Personne n’ignore les conditions extrêmement froides qui ont frappé la plupart des États du nord de l’Inde. Alors que Delhi a dépassé la limite de température minimale et enregistré lundi 1,4 degré Celsius, Churu au Rajasthan a gelé à 0°C et le Nowgong du Madhya Pradesh a frissonné à 0,5 degré Celsius. Il semble que la situation ne serait pas meilleure dans les prochains jours, car le Département météorologique indien (IMD) prévoyait des conditions de vague de froid froides à “sévères” qui persisteraient dans le nord de l’Inde jusqu’au 18 janvier.

Pendant ce temps, Internet a sa propre façon de gérer ces conditions météorologiques extrêmes et de “réchauffer” les situations en ligne. Non, cette fois, ce ne sont pas les mèmes, mais une façon excitante de « dé-froidir » les températures glaciales dans plusieurs villes indiennes ! L’utilisateur de Twitter, @sagarcasm, a eu une vision “cool” des hivers de plusieurs endroits en modifiant leurs noms et en les faisant résonner avec leurs conditions de frissons respectives. Plusieurs tweets sur son “How cold is it?” fil étiqueté Kolkata comme ‘Coldkata’, Dehradun comme ‘Kohradun, Chambal au Rajasthan comme ‘Kambal’, Indore comme ‘Stay Indoor’, Gujarat’s Baroda comme ‘Barfoda’, Chandigarh comme ‘Thandigarh’ et ainsi de suite.

À quel point fait-il froid ? Il fait si froid au Bengale que Kolkata s’appelle désormais Coldkata – Sagar (@sagarcasm) 16 janvier 2023

Il fait si froid dans l’Uttarakhand que Dehradun s’appelle désormais Kohradun— Sagar (@sagarcasm) 16 janvier 2023

Il fait si froid au Rajasthan que la région de Chambal s’appelle maintenant la région de Kambal – Sagar (@sagarcasm) 16 janvier 2023

Il fait si froid dans le Madhya Pradesh qu’Indore s’appelle désormais Stay Indoor— Sagar (@sagarcasm) 16 janvier 2023

Il fait si froid au Gujarat que Baroda s’appelle Barfoda— Sagar (@sagarcasm) 16 janvier 2023

En effet, sa vision créative du temps glacial a incité d’autres à se joindre à eux et à s’ajouter à la liste “glaciale”. “Il fait si froid en Assam que Barpeta s’appelle désormais Barfeta”, répond un internaute. Même les Mumbaikars n’ont pas pu surmonter la vague de froid inhabituelle dans la ville car l’un d’eux a dit: «Il fait si froid à Thane que Thane est maintenant Thande», tandis qu’un autre s’est exclamé qu’Andheri s’appellerait bientôt «Thanderi». Mumbai s’est réveillé dimanche le jour le plus froid de la saison après que le mercure ait chuté à 13,8 degrés Celsius. Le service météorologique a également prédit que la ville traverserait la phase la plus froide entre le 15 et le 17 janvier.

Il fait si froid en Assam que Barpeta s’appelle maintenant Barfeta— Banajit Das/বনজিৎ দাস (@bana111das) 16 janvier 2023

Il fait si froid dans le Maharashtra qu’Andheri s’appelle maintenant Thanderi.— Sai Patil (@sai_patil) 16 janvier 2023

Il fait si froid à Thane que Thane est maintenant Thande.— Sai Patil (@sai_patil) 16 janvier 2023

En attendant, prenez une « pilule de refroidissement » en étreignant les médias sociaux et voyez ce que vous pouvez faire pour rester « couvert » ! Et pouvez-vous penser à ajouter l’élément « hiver » à votre ville également ?

