Cold Wave Redux ne gèlera pas Delhi mais les températures pourraient chuter...

Une vague de froid devrait frapper Delhi et la région de la capitale nationale (RCN) la semaine prochaine, les températures devant descendre jusqu’à 3 degrés Celsius. La température minimale à Delhi hier était de 10,2 degrés Celsius.

Le département météorologique indien a prédit aujourd’hui qu’une vague de froid frappera plusieurs zones de Delhi entre le 16 et le 18 janvier. La température minimale à Ayanagar et Ridge pourrait s’établir autour de 3 degrés Celsius mardi et mercredi.

Après des nuits glaciales au cours des dernières semaines, la prédiction IMD signifie que les choses pourraient empirer pour les résidents de Delhi. Le service météorologique a mis en garde les gens contre les engelures, leur demandant de limiter leur activité de plein air.

“Mangez des fruits et légumes riches en vitamine C et buvez suffisamment de liquides chauds pour maintenir une immunité adéquate. Évitez ou limitez les activités de plein air”, a déclaré l’IMD dans son avis.

Une autre agence météorologique, Skymet, a déclaré que les vents glacials du Nord ont déjà entraîné une baisse des températures au Rajasthan et au Gujarat. Mais l’agence a réfuté les affirmations d’un expert qui avait prédit que les températures à Delhi pourraient chuter jusqu’à -4 degrés Celsius la semaine prochaine.

“Delhi peut connaître un minimum de 3 à 4 degrés entre le 16 et le 18 janvier, mais ne descendra en aucun cas en dessous de 0 degré. Des poches isolées peuvent connaître un minimum d’environ 2 degrés”, a déclaré Skymet dans un tweet.

Les températures extrêmement basses devraient frapper le plus durement les sans-abri et les animaux, et les autorités ont déjà commencé à mettre en place davantage de refuges.