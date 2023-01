Cold Wave à Delhi déclenche Epic Meme Fest sur Twitter

La capitale de l’Inde, New Delhi, et les régions environnantes continuent de subir la rude saison hivernale. Alors que le mercure plongeait à 1,8 degrés Celsius dans certaines parties de Delhi jeudi, les gens se sont retrouvés aux prises avec la vague de froid et le brouillard dense. Cette épaisse couche de brouillard couvrait la plupart des régions du nord-ouest de l’Inde, ainsi que le centre et l’est du pays. Elle a entraîné l’arrêt du trafic routier et ferroviaire. Mais tout n’a pas été perdu. Cette vague de froid a également apporté avec elle une vague de mèmes hilarants.

Même en frissonnant dans les conditions météorologiques extrêmes, les utilisateurs des médias sociaux ont été très actifs dans le partage de mèmes. Cela semblait être une parfaite échappatoire à leur frustration face au soleil refusant de réchauffer qui que ce soit. Un utilisateur de Twitter a parfaitement résumé la difficulté de sortir du lit tous les matins. Il ne peut y avoir une seule personne dans le monde entier qui ne serait pas d’accord avec leur déclaration. « Toutes les couvertures sont pareilles, subah nikalne hi nahi dete bahar (ils ne vous laissent pas sortir le matin)… » ont-ils écrit.

Un autre utilisateur de Twitter a partagé ce que cela fait de ressentir les pires moments de l’hiver. Sous-titrant le tweet, “Cold wave effect”, ils ont partagé un GIF d’un homme, avec la majeure partie de son visage gelé, assis avec un visage grincheux. Le personnage populaire de Disney Olaf du film d’animation Frozen marche derrière lui avec son sourire heureux habituel. On dirait que les êtres congelés sont mieux lotis de toute façon.

Tiger Shroff arrive pour faire savoir à tout le monde que les Delhites sont immunisés contre la torture hivernale. Un utilisateur a écrit la légende, “Mumbaikar a froid alors que la température a chuté à 16′ Celsius le 24 décembre 22. À Delhi, nous avons des températures comprises entre 6′ Celcius et 17′ Celcius. Qui aurait pu penser que le dialogue de Baaghi 2 aurait autant de sens ?

Bombaykar a froid alors que la température a chuté à 16′ Celsius le 24-Dec-22We à Delhi a une température comprise entre 6′ Celcius et 17′ Celcius pic.twitter.com/UwEtZ9rCxh — Révolutionnaire Raja Ram pour les réformes fiscales et économiques (@abhishekrajaram) 25 décembre 2022

Découvrez quelques autres mèmes relatables ici:

Jeudi, Delhi a enregistré une température minimale de 3 degrés Celsius. C’est le plus bas en janvier en deux ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici