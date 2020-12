La première guerre froide de 1947 à 1991 était une confrontation idéologique non militaire entre l’Occident démocratique et les dictatures communistes de l’Est. Les États-Unis et leurs alliés respectifs étaient à la tête de cette guerre d’un côté et l’Union soviétique et ses satellites de l’autre.

La guerre froide a servi à maintenir la paix entre l’Est et l’Ouest pendant un demi-siècle et n’était pas basée sur la théorie largement médiatisée d’un «équilibre de la terreur» mais sur une «méfiance mutuelle». C’était la base solide de toutes les transactions. Parce que la guerre froide, dans la pratique, reposait sur une série d’accords mutuellement avantageux et équilibrés entre l’Est et l’Ouest dans tous les domaines, qui permettaient une coexistence pacifique des deux blocs.

Le fait que les deux blocs aient développé des industries d’armement pour fabriquer des armes conventionnelles et nucléaires ne signifiait pas que l’un des deux avait l’intention d’entrer en guerre contre l’autre. C’était la peur perceptive des gens ordinaires partout dans le monde, qui attribuait à la paix sociale intérieure. La constitution d’arsenaux a permis aux Américains et aux Soviétiques de revendiquer le leadership – chacun avec sa zone d’influence et, surtout, de développer les ventes d’armes aux pays de l’OTAN et du Pacte de Varsovie, respectivement.

Les deux blocs, bien qu’ils luttent officiellement et hypocritement pour la paix, parrainaient également activement des conflits locaux et des mouvements révolutionnaires dans leurs zones d’influence car cela signifiait plus de ventes d’armes conventionnelles.

La guerre froide a été une confrontation d’idéaux, de valeurs, de principes et de propagande, qui étaient tous les seules armes dans les vastes arsenaux des parties belligérantes. À première vue, avec la chute du mur de Berlin en 1989 et le démembrement de l’Union soviétique deux ans plus tard, le vainqueur incontestable de la guerre froide était l’Occident démocratique. Il y a cependant une deuxième interprétation: outre l’effondrement de l’Union soviétique et la chute des dictatures du bloc de l’Est, le communisme a été le vainqueur et les communistes ont été les perdants.

Le communisme a fini par être le vainqueur parce qu’il a corrompu les valeurs et les principes démocratiques de l’Europe, qui était autrefois le berceau et l’esprit de la liberté dans le monde. Cependant, après la fin de la guerre froide, une dégradation similaire a affecté les États-Unis.

Pendant la guerre froide, la propagande soviétique s’adressait principalement à deux principaux destinataires – les États-Unis et l’Europe. En Europe, la propagande soviétique a eu un impact très grave dans la mesure où l’on peut facilement dire que la désinformation soviétique a transmuté les principes de la démocratie libérale. Les Européens, sous la menace de l’influence croissante des différents partis communistes dans de nombreux pays, ont fait de sérieuses concessions aux travailleurs, employés et fonctionnaires et ont introduit le concept politique de «social-démocratie» comme tampon au «vrai socialisme» dans le bloc de l’Est .

En ce sens, le communisme a gagné la démocratie libérale en Europe en la transformant en un système mixte où, grâce à un système de marché libre, l’establishment économique profite de manière disproportionnée tandis que les travailleurs, les employés et les fonctionnaires reçoivent plus qu’ils ne méritent pour leur travail. Et tout cela est payé (impôts) par les professionnels libéraux et les petites entreprises.

C’est la raison structurelle de la crise économique endémique en Europe. Très peu de personnes paient pour des bénéfices excessifs et des avantages non mérités pour les travailleurs, les employés et les fonctionnaires.

Contrairement à l’expérience européenne, et à cause des excès du sénateur Joseph McCarthy et de la Red Scare of McCarthyism au début des années 1950, la propagande communiste n’a pas affecté les États-Unis. Pendant les années de la guerre froide, les États-Unis ont enregistré une forte croissance économique, tandis que tous les citoyens qui travaillent ont profité des fruits de son travail.

Le problème aux États-Unis est apparu dans l’après-guerre froide des années 1990, lorsque la communauté financière, sans la menace communiste, a capturé les citoyens avec des emprunts irrationnels tout en développant des activités parasites pour exploiter la petite épargne des gens ordinaires.

C’était la première guerre froide.

Le contexte de la Seconde Guerre froide est différent car il n’est pas idéologique. Espérons que ce sera également une confrontation non militaire. Cette fois, il oppose la civilisation occidentale aux communistes chinois et à ses alliés.

La Seconde Guerre froide a été lancée en 2017 par le président américain sortant Donald Trump, qui a fait siennes les préoccupations du Département d’État et du Département de la Défense concernant l’influence croissante de la Chine. La logique est simple: si la Chine n’est pas contenue maintenant, dans moins de deux décennies, les Chinois domineront le monde, économiquement et politiquement.

Les «armes» chinoises dans cette confrontation sont les biens de consommation bon marché qui sont offerts en abondance aux marchés occidentaux à travers un réseau de magasins de détail sous le contrôle du Parti communiste chinois, des prêts généreux accessibles à tous les pays en difficulté et des coûts de production extrêmement bas offerts aux industriels occidentaux qui installent leurs usines en Chine continentale.

Il ne fait aucun doute que l’Occident, le moment venu, ripostera de la même manière avec une variété de dispositions économiques qui viseront à isoler la Chine de l’ordre mondial et à épuiser son influence financière. L ‘«arsenal» de l’Occident comprendra des arguments «nobles» qui auront un attrait particulier pour les sympathisants chinois potentiels, c’est-à-dire les jeunes et les intellectuels, sur des sujets qui incluent les droits de l’homme et la pollution environnementale.

La question demeure, cependant, de savoir qui, du bloc occidental, actuellement confus et sans chef, mènera la confrontation.

Les États-Unis, après la profonde division politique entre le peuple américain au sujet des résultats de la récente élection présidentielle, ont, aux yeux de leurs alliés occidentaux traditionnels, perdu leur position morale pour continuer à diriger le monde occidental. D’autant plus que Wall Street et l’establishment industriel américain profond sont contre toute confrontation avec la Chine. Rappelez-vous simplement ce que Vladimir Lénine a écrit: «Quand viendra le temps de pendre les capitalistes, ils se disputeront le contrat de corde.»

L’Union européenne est une non-entité politique.

La Russie, malgré sa lente marche vers la démocratisation, prendra encore au moins deux ou trois générations pour purifier complètement de son ADN son tout récent passé soviétique.

Dans ces circonstances, il ne reste que l’Inde pour mener la guerre froide contre la Chine. L’Inde est le plus grand pays du monde occidental et montre une trajectoire stable vers une plus grande démocratisation. Son économie est libre dans un contexte de libre concurrence, elle a des frontières directes avec la Chine et entre toutes les nations alliées à l’Occident, elle est moins susceptible de faire des compromis avec les communistes de Pékin.

La Chine et l’Inde d’aujourd’hui ont deux philosophies de vie diamétralement opposées, qui reflètent toutes deux les principes et les valeurs de leurs pères fondateurs – Mao Zedong et Mahatma Gandhi.